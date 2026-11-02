Naaggetts de frango caseiros: congelamento prévio e técnica de cozinhar sob tampa para interior suculento

Naaggetts de frango feitos em casa superam os semipré-ritos industrializados por um motivo concreto: a adição de queijo mantém o interior suculento, enquanto a técnica de empanamento cria uma casca externa densa e crocante. O detalhe que garante o sucesso da receita é o congelamento prévio dos espetos, uma etapa que preserva a forma durante a fritura.

Photo: Pravda.ru by Елена Назарова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Сырные палочки

Preparação da massa

Rale 50 g de queijo duro em um ralador de buracos grandes. Em uma tigela profunda, misture 450 g de carne moída de frango com o queijo ralado, 0,5 g de pó de alho, sal e pimenta-do-moída a gosto. Mexa a mistura com cuidado até atingir uma consistência homogênea; essa ação é necessária para que as proteínas da carne se liguem, permitindo que os espetos mantenham a forma.

Para adicionar mais suculência, é possível usar carne moída de coxa de frango. Se o objetivo for um efeito de queijo que se estica, parte do queijo duro pode ser substituída por muçarela.

Formagem e congelamento

Use uma forma culinária com diâmetro de 4 a 5 cm para moldar os naaggetts. Disponha as peças sobre papel manteiga e leve-as ao congelador por 1 a 2 horas. Esse período de congelamento prévio endurece a mistura, facilitando o empanamento e evitando que as peças se desfaçam durante o cozimento.

Empanamento e fritura

Bata 1 ovo em uma tigela separada. Retire as peças levemente congeladas, passe cada uma pelo ovo batido e, em seguida, enrole firmemente em 80 g de pão ralado.

Aqueça 80 ml de óleo vegetal em uma frigideira com fundo espesso em fogo médio. Disponha os naaggetts na frigideira e frite até que a crosta fique dourada. Diminua o fogo ao mínimo, cubra a frigideira com uma tampa e cozinhe por mais cerca de 5 minutos. Essa etapa permite que a carne cozinhe completamente por dentro, mantendo a suculência.

Verificação e serviço

Corte um naaggett ao meio para verificar o ponto: a carne deve estar totalmente branca e o suco que escorre deve ser transparente. Sirva o prato imediatamente após o preparo, enquanto o empanamento ainda está no auge da crocância.