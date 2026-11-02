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Ragù de suíno com berinjela e couve sob molho de queijo

Receitas

O ragù de suíno com berinjela e couve sob um molho de queijo é um prato de inverno que combina a maciez da carne com a textura fibrosa dos vegetais, unidos por um caldo denso de tomate e creme. A eficácia da receita reside na preparação prévia dos ingredientes, onde cada componente libera seu sabor e textura antes de entrar no forno, garantindo que o resultado final seja uma refeição coesa e saturada, sem sobrecarregar o processo de cozimento.

Мясо с картофелем и перцем
Photo: Pravda.ru by Мария Круглова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Мясо с картофелем и перцем

Preparação dos vegetais

A base vegetativa exige duas ações distintas. A couve, fatiada finamente, é misturada em uma tigela com 1 colher de chá de sal e amassada com as mãos até soltar o líquido; essa etapa é crucial para que a folha amoleça durante o assamento. A berinjela, cortada, recebe 0,5 colher de chá de sal, repousa para eliminar a amargura e, em seguida, é escorrida e pressionada para remover o excesso de umidade. A cenoura é ralada grosseiramente e o cheiro verde é picado finamente, juntando-se à mistura de couve.

Cozimento da base de carne

Em uma panela de fundo grosso, aquece-se 2 colheres de sopa de óleo vegetal. A cebola, em meias-luas, é dourada por aproximadamente três minutos. A carne suína, em cubos, é adicionada e temperada com sal, pimenta e 1 colher de chá de especiarias para carne; um dente de alho picado pode ser incluído. O conjunto é refogado em fogo médio até a carne perder a cor rosada, o que leva cerca de sete minutos. Então, as berinjelas drenadas são incorporadas e misturadas à refogada de carne.

Montagem e assamento

A forma para assar é untada com óleo e polvilhada com 1 a 2 colheres de sopa de farinha de rosca. No fundo, distribui-se a mistura de couve, cenoura e cheiro verde. Sobre ela, espalha-se uniformemente a refogada de carne com berinjela.

O molho final é preparado unindo 1 colher de sopa de creme de leite, 1 colher de sopa de pasta de tomate, 1 colher de sopa de óleo vegetal, 100 g de queijo processado ralado, 1 tomate (cerca de 100 g) picado e 100 ml de água. Essa mistura é temperada com sal e pimenta e mexida até ficar homogênea. Ela é despejada sobre os ingredientes na forma.

A forma é coberta com papel-alumínio e levada a um forno pré-aquecido a 200 °C por 30 minutos. O prato está pronto quando todos os ingredientes estão completamente cozidos.

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Author`s name Olesya Kireeva
Correspondente do Pravda.Ru, atuando na edição em português do site.
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