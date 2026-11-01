Frango empanado com kefir: a técnica para crosta leve e suco interno

A pele crocante que protege o suco interno é o resultado de uma técnica simples: o káshiri de kefir. Diferente das empanadas clássicas com base apenas de ovos, essa massa utiliza o laticínio como elemento estrutural e hidratante, evitando que o peito de frango, naturalmente seco, perça sua umidade durante a fritura. O processo é acessível, mas exige atenção à consistência da cobertura para que o produto final não se resseque.

Photo: Pravda.ru by Мария Круглова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Жареная курица

Ingredientes e proporções

Para obter cerca de quatro porções de tirinhas, são necessários 400 g de filé de peito de frango. A massa leva 100 ml de kefir, 3 colheres de sopa de farinha de trigo e 1 ovo. Para a fritura, utiliza-se 4 colheres de sopa de óleo vegetal, além de sal, pimenta e tempero para frango a gosto.

Preparação do frango

Corte o filé em tiras retangulares, com aproximadamente o tamanho de uma palma da mão. A espessura é o ponto crítico desta etapa: pedaços muito finos tendem a secar, enquanto os muito grossos impedem o cozimento completo do interior antes que a superfície queime. Tempere a carne com sal, pimenta e o tempero escolhido, esfregando as mãos sobre cada peça para distribuir os aromas uniformemente.

Consistência da massa

Bata levemente o ovo com uma pitada de sal. Acrescente o kefir e misture até formar uma massa homogênea com pequenas bolhas. Incorpore a farinha peneirada aos poucos, utilizando um batedor de arame (whisk). O objetivo é atingir a textura de um creme de leite fresco espesso. A massa deve escorrer do utensílio em um fio contínuo, não em gotas separadas. Se estiver demasiado líquida, adicione mais farinha; se estiver densa demais, a crosta será pesada e o interior, mal cozido.

Fritura e acabamento

Aqueça o óleo em fogo médio. Teste a temperatura pingando uma pequena porção de massa: se borbulhar imediatamente ao redor, o óleo está pronto. Mergulhe cada tira de frango na massa, deixe o excesso escorrer por alguns segundos e coloque cuidadosamente na panela. Frite de um lado por 3 a 4 minutos, mantendo as peças imóveis, até formar uma crosta dourada firme. Vire com uma espátula e frite o outro lado até a mesma cor.

Se o óleo começar a fumaçar, reduza o fogo imediatamente; isso escurece a massa rápido demais, deixando a carne crua. Transfira as tirinhas prontas para um papel toalha para absorver o óleo residual. Essa etapa é essencial para que a crosta não amoleça e o interior do frango permaneça macio.