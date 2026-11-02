Portugal Mundo Sociedade CPLP Rússia economia Desporto Ciência
News All >
X-59 da NASA valida hipótese de estalido sônico suave para liberar voos sobre terra
Estética do despojamento substitui códigos rígidos no guarda-roupa urbano
Hosta e Spiraea sustentam jardins estáveis com poda única e baixa irrigação
Alienígenas das águas: como o bagre comum surpreende com seu modo de vida
Extensão da linha Biryulevo rompe limite de Moscou para conectar povoados regionais
Prada Wish Silk Duchesse Pouch: o acessório que revolucionou o design de bolsas em 2026
Gasoduto Belogorsk-Khabarovsk a 95%: malha única elimina isolamento e habilita redirecionamento físico de gás na Rússia
Estudo polonês identifica Trichomonas tenax, parasita típico humano, na boca de cães e gatos
Gato rasga o sofá: função biológica e estratégias de redirecionamento

Petiscos rápidos de frigideira: marinados em saco plástico prontos em 30 minutos

Receitas

A pressa de receber visitas exige soluções que dispensem fogões e panelas. O método de marinado em um saco plástico de alta densidade resolve esse impasse: os pepinos ficam prontos em trinta minutos, enquanto os ingredientes que exigem mais tempo de maceração não ultrapassam duas horas. A ausência de fervura do líquido e a simplicidade do utensílio são os pilares dessa técnica, que transforma ingredientes comuns em petiscos rápidos.

быстрые закуски
Photo: Pravda.Ru by Анна Маляева is licensed under publiс domain
быстрые закуски

A mecânica do preparo

Para qualquer uma das variações, o insumo essencial é o saco e o espaço refrigerado. O procedimento é direto: os ingredientes são combinados dentro da embalagem e esta é lacrada com firmeza. Há, porém, uma distinção crítica na manipulação física dos vegetais. Enquanto os pepinos toleram e beneficiam-se de uma agitação vigorosa por cerca de um minuto, os tomates exigem delicadeza. Nesses casos, o ideal é amassar as rodelas com as mãos, garantindo que a estrutura do fruto se mantenha íntegra mesmo após a absorção do tempero.

Opções para tempos curtos

Estas preparações possuem o menor tempo de espera no frio e são indicadas para ocasiões em que a urgência é máxima.

Pepinos levemente salgados (30 minutos)
Ingredientes: 500 g de pepinos, 3 dentes de alho, um maço pequeno de coentro, 1 colher (chá) de sal, 1 colher (sopa) de vinagre branco de 9%, ½ colher (chá) de açúcar e 1 colher (sopa) de óleo vegetal.
Preparo: corte os pepinos em palitos ou rodelas. Coloque-os no saco junto com o alho picado, o coentro, o sal, o açúcar, o vinagre e o óleo. Feche o saco e agite com força por aproximadamente um minuto. Leve à geladeira por meia hora.

Abobrinhas jovens (40 minutos)
Ingredientes: 500 g de abobrinhas jovens, 2 dentes de alho, um maço de coentro, 1 colher (chá) de sal, ½ colher (chá) de açúcar, 2 colheres (sopa) de óleo vegetal e 1 colher (sopa) de vinagre branco de 9%.
Preparo: fatie as abobrinhas em rodelas finas. Reúna todos os ingredientes no saco, agite levemente para distribuir o líquido de marinagem de forma uniforme e reserve na geladeira por 40 minutos.

Tomates temperados (1 hora)
Ingredientes: 500 g de tomates, 2 dentes de alho, um maço de coentro, 1 colher (chá) de sal, 1 colher (chá) de açúcar, 2 colheres (sopa) de óleo vegetal e 1 colher (sopa) de vinagre branco de 9%.
Preparo: corte os tomates em gomos e o alho em lâminas finas. Misture tudo dentro do saco. Em vez de agitar, pressione suavemente o conteúdo com as mãos para macerar os tomates sem desfa-los. Deixe na geladeira por uma hora.

Variantes com sabor mais denso

Estas receitas pedem um pouco mais de paciência para que o molho penetre completamente na textura dos alimentos, resultando em um sabor mais profundo.

Pimentões em óleo
Ingredientes: 500 g de pimentões, 2 dentes de alho, 2 colheres (sopa) de óleo vegetal, 1 colher (sopa) de vinagre branco de 9%, 1 colher (chá) de açúcar e ½ colher (chá) de sal.
Preparo: corte os pimentões em tiras longas e finas. Misture com os demais ingredientes no saco. Agite levemente e mantenha na geladeira por uma hora. Esta opção funciona bem como acompanhamento para carnes ou legumes assados.

Shiitakes ou champignons com soja e páprica
Ingredientes: 500 g de champignons, 2 colheres (sopa) de óleo vegetal, 2 colheres (sopa) de molho de soja, 1 colher (sopa) de suco de limão, 2 dentes de alho e 1 colher (chá) de páprica.
Preparo: esta é a única receita da seleção que exige cozimento prévio. Cozinhe os champignons por 5 a 7 minutos e deixe esfriar completamente. Misture os cogumelos frios com o óleo, o molho de soja, o suco de limão e os temperos dentro do saco. Mantenha na geladeira por duas horas.

Repolho crocante com erva-doce
Ingredientes: 500 g de repolho, 3 dentes de alho, um maço de coentro, 1 colher (chá) de sal, 1 colher (chá) de açúcar, 2 colheres (sopa) de vinagre branco de 9% e ½ colher (chá) de sementes de erva-doce.
Preparo: rale o repolho. Adicione o alho picado, as ervas e os temperos no saco. Amasse levemente o repolho dentro da embalagem para que libere seu líquido natural e leve à geladeira por duas horas.

Veja mais da Pravda.Ru no Google

Subscrever Pravda Telegram channel, Facebook, Twitter

Author`s name Ksenia Semenova
Correspondente do Pravda.Ru, atuando na edição em português do site
Agora a ler
Padrões animais nas unhas: técnicas de textura e micro-frances para 2026
Mulher
Padrões animais nas unhas: técnicas de textura e micro-frances para 2026
Arapaima: a armadura evolutiva que prioriza a defesa contra piranhas
Curiosidades
Arapaima: a armadura evolutiva que prioriza a defesa contra piranhas
Mais populares
Ratos fogem de cheiros comuns: jardim vira zona de exclusão sensorial

Plantas comuns liberam compostos voláteis que sobrecarregam o olfato dos roedores e transformam áreas cultivadas em barreiras sensoriais eficazes.

Ratos fogem de cheiros comuns: jardim vira zona de exclusão sensorial
Padrões animais nas unhas: técnicas de textura e micro-frances para 2026
Padrões animais nas unhas: técnicas de textura e micro-frances para 2026
Skipper: filhote com seis patas e duas caudas em Oklahoma
Críticas ao 'Creche Feliz': vagas escassas, horários rígidos e pagamentos atrasados
Fórum de Tana debate dependência externa e fragilidade institucional nas missões de paz africanas Dmitriy Sokolov Economistas publicam manifesto contra cortes sociais para estabilizar dívida pública Evgenia Rumyantseva Acordo entre Putin e Trump em outubro não resulta em entregas efetivas nos portos dos EUA Olesya Kireeva
Doodles: comportamento motivado por linhagem de trabalho e necessidade de atividade
Frango empanado com kefir: a técnica para crosta leve e suco interno
Efeito velvet espresso: interação de partículas magnéticas e luz na unha
Efeito velvet espresso: interação de partículas magnéticas e luz na unha
últimos materiais
X-59 da NASA valida hipótese de estalido sônico suave para liberar voos sobre terra
Petiscos rápidos de frigideira: marinados em saco plástico prontos em 30 minutos
Estética do despojamento substitui códigos rígidos no guarda-roupa urbano
Hosta e Spiraea sustentam jardins estáveis com poda única e baixa irrigação
Alienígenas das águas: como o bagre comum surpreende com seu modo de vida
Extensão da linha Biryulevo rompe limite de Moscou para conectar povoados regionais
Prada Wish Silk Duchesse Pouch: o acessório que revolucionou o design de bolsas em 2026
Gasoduto Belogorsk-Khabarovsk a 95%: malha única elimina isolamento e habilita redirecionamento físico de gás na Rússia
Estudo polonês identifica Trichomonas tenax, parasita típico humano, na boca de cães e gatos
Gato rasga o sofá: função biológica e estratégias de redirecionamento
EnglishРусскийDeutschFrançaisSpain
Mapa Arquivo Sobre Os autores
Seleccione o erro ortográfico com o rato e carregue em Ctrl+Enter

Copyright © 1999-2026, «PRAVDA.Ru».

When reproducing our materials in whole or in part, hyperlink to PRAVDA.Ru should be made. The opinions and views of the authors do not always coincide with the point of view of PRAVDA.Ru's editors.