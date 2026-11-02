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Caldo de frango com batatas, abacate e estrelas: a pré-fritura de cúrcuma e pimenta-do-reino define o sabor

Receitas

Um caldo de frango transparente que ganha corpo através da pré-fritura dos vegetais com especiarias é a base deste prato caseiro. A combinação de batatas, abacate, tomate e a pequena quantidade de massa em formato de estrela resulta em um almoço equilibrado, leve e saciante, cuja preparação total leva cerca de uma hora.

Горячий суп в кастрюле
Photo: Pravda.Ru by Дмитрий Белов is licensed under Все права защищены
Горячий суп в кастрюле

O ponto decisivo da receita está na forma como os aromas são extraídos antes de entrarem no líquido. Em vez de cozinhar o açafrão-da-terra e os pimentos diretamente no caldo, eles são tostados rapidamente com os legumes, o que concentra o sabor sem pesar o prato.

Preparação

Comece cozinhando 350 g de frango em 1,5 litro de água por 30 minutos. Após esse tempo, separe exatamente 1 litro do caldo para o preparo do prato; o excedente pode ser reservado para outro uso. Retire a carne dos ossos e corte-a em pedaços.

Numa panela com o caldo em ebulição, adicione batatas cortadas em cubos. Enquanto isso, num tabuleiro antiaderente, aqueça 1 colher de sopa de óleo de girassol refinado. Adicione cebola roxa picada finamente e cozinhe até que ela amoleça e desenvolva um sabor levemente doce. Junte a cenoura ralada e refogue por mais dois minutos.

Inclua agora um pequeno abacate cortado em cubos pequenos, sem descascar, já que a casca é fina e tende a amaciar no preparo. Refogue a mistura de vegetais por mais três minutos. Adicione 1 colher de chá de cúrcuma, ¼ de colher de chá de pimenta-do-reino em grão e 3 grãos de pimenta-de-estrela. Ferva por mais um minuto para que as especiarias liberen todo o aroma.

Transfira essa base de vegetais refogados para a panela com as batatas. Cozinhe em fogo mínimo até que os legumes estejam macios, usando a maciez da cenoura como referência. Dois minutos antes do final, acrescente a carne de frango cortada, um tomate dividido em quatro partes, dois dentes de alho em fatias grossas e duas folhas de louro pequenas.

Adicione 1,5 colheres de sopa de massa em formato de estrela. Ajuste o sal ao seu gosto, cozinhe até que a massa esteja pronta e desligue o fogo. Na hora de servir, distribua o caldo nas tigelas e, se desejar, finalize com um toque de pimenta de Caiena para destacar as notas picantes.

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Author`s name Evgenia Rumyantseva
Correspondente do Pravda.Ru, atuando na edição em português do site.
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