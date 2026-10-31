Biscoito de manteiga: como a mistura correta transforma a massa

O biscoito de manteiga e creme de leite (smetana) equilibra a maciez interna com uma crosta crocante, resultado de uma estrutura de massa que depende rigorosamente do estado da gordura e da sequência de mistura. Com um tempo total de preparo de 30 minutos, a receita baseia-se em proporções precisas para garantir que a massa não grude nas mãos sem a necessidade de farinha extra.

Photo: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use Печенье

A Engenharia da Massa

A etapa decisiva para a estrutura deste biscoito é a transição da mistura seca para a massa homogênea. O processo inicia-se com a combinação de 130 g de farinha de trigo, 30 g de açúcar, 1 colher de chá de fermento em pó e 1 envelope de baunilha. A adição de 60 g de creme de leite (20% de gordura) a esses secos deve levar a mistura ao estado de farofa (migalhas), o que é essencial para que a gordura posterior seja distribuída corretamente.

A manipulação final ocorre com a incorporação de 50 g de manteiga (82,5% de gordura), que deve estar previamente amolecida. O ponto de preparo é atingido quando a massa se torna macia e delicada, mas perde a aderência às mãos, permitindo a formação de uma bola compacta. Esta consistência é o que garante a estabilidade dos seis moldes esféricos resultantes.

Técnica de Forno e Finalização

Para a cocção, o forno deve estar pré-aquecido a 180 °C. Cada esfera de massa recebe três incisões superficiais com a faca e é polvilhada com 2 colheres de chá de açúcar, elemento que promove a caramelização da superfície. O tempo de forno é de 15 minutos, podendo variar conforme a potência do equipamento.

Como alternativa, a preparação pode ser feita em airfryer, mantendo a temperatura de 180 °C, porém reduzindo o tempo de exposição ao calor para 10 a 12 minutos.

Informações Nutricionais

O resultado final apresenta tonalidade bege claro e aroma amanteigado. A composição nutricional total do lote é de 1070 kcal, com 14 g de proteínas, 54,9 g de gorduras e 131,7 g de carboidratos. Por porção (dividida em 6), o valor energético é de 178,3 kcal; já a cada 100 g, o biscoito fornece 382,1 kcal.