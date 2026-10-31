Portugal Mundo Sociedade CPLP Rússia economia Desporto Ciência
News All >

Sanduíche aberto de abacate com pedaços irregulares em pão de centeio

Receitas

O resultado é um sanduíche aberto que ganha corpo pela combinação da densidade do pão de centeio com o azeite natural da pasta de abacate. A característica central deste preparo reside na textura: ao manter pedaços irregulares da fruta em vez de obter um creme homogêeo, o prato preserva uma materialidade que define sua estrutura. É essa escolha que diferencia o lanche, conferindo-lhe um perfil tátil e visual distinto.

Сэндвич с курицей, авокадо и соусом чили
Photo: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use
Сэндвич с курицей, авокадо и соусом чили

Para duas porções, a base consiste em quatro fatias de pão de centeio com sementes de zimbro. O recheio principal utiliza 200 g de presunto cozido e dois abacates. Para equilibrar a gordura e trazer leveza à mistura, incorporam-se 60 g de iogurte natural (com 20% de gordura), uma colher de chá de suco de limão, sal e pimenta-do-reino moída. O frescor aromático vem de 15 g de cebolinha verde picada finamente e 10 g de coentro.

Preparo da pasta e montagem

A polpa do abacate deve ser amassada com um garfo até atingir um estado de purê grosso. Nesse momento, adiciona-se o suco de limão, o iogurte, o sal e a pimenta, misturando bem para integrar os sabores. Por fim, incorpore a cebolinha e o coentro, tendo o cuidado de remover os talos rígidos da erva antes de adicioná-los à massa.

As fatias de pão de centeio são torradas no tostador ou no forno até estarem quentes. Sobre a superfície, aplica-se uma camada generosa da pasta de abacate. O presunto é posicionado por cima, disposto em forma de rolinhos ou dobrado ao meio. Para finalizar a composição, é possível salpicar algumas folhas de coentro.

Quem busca uma intensidade sensorial maior pode polvilhar sementes de gergelim ou de abóbora torradas sobre o sanduíche. Além disso, o iogurte na pasta pode ser substituído por um queijo creme fresco, natural ou com ervas, oferecendo uma alternativa de sabor.

Veja mais da Pravda.Ru no Google

Subscrever Pravda Telegram channel, Facebook, Twitter

Author`s name Olesya Kireeva
Correspondente do Pravda.Ru, atuando na edição em português do site.
Agora a ler
Ovos com duas gemas viram rotina em supermercados por seleção industrial extrema
Curiosidades
Ovos com duas gemas viram rotina em supermercados por seleção industrial extrema
Cortes e técnicas definem textura em 6 preparos com 4 variedades de repolho
Receitas e Culinária
Cortes e técnicas definem textura em 6 preparos com 4 variedades de repolho
Mais populares
Alongamento de asa incomum: como o Superjet venceu o Embraer

A geometria da asa do Sukhoi Superjet 100 compensa limitações do motor e entrega vantagem competitiva sobre rivais regionais em consumo de combustível.

Alongamento de asa incomum: como o Superjet venceu o Embraer
Chihuahua e Yorkshire Terrier lideram longevidade entre raças caninas de pequeno porte
Chihuahua e Yorkshire Terrier lideram longevidade entre raças caninas de pequeno porte
Cortes e técnicas definem textura em 6 preparos com 4 variedades de repolho
Cestinhas de maçã com massa folhada: a barreira de açúcar que preserva a crocância
Acidente ferroviário em Toledo impacta cenário eleitoral na Espanha Creator A fuga que abalou Brasil e Argentina: a crise diplomática se intensificou drasticamente Anastasiya Zhukova Alongamento de asa incomum: como o Superjet venceu o Embraer Ksenia Semenova
Couve-flor ácida em 24 horas: a distinção entre indicador sensorial e segurança microbiológica
Geometria do calçado muda a proporção: botas curtas com cadarços criam elegância sem esforço
Jeans Primavera-Verão 2027: Silhuetas equilibradas e cós baixos
Jeans Primavera-Verão 2027: Silhuetas equilibradas e cós baixos
últimos materiais
Azerbaijão propõe recompensas financeiras para denunciantes de corrupção
Por que um número alto na pressão em casa não deve gerar pânico imediato
Gaillardia 'Red Plume': flores terracota em touceiras compactas com tolerância a solos salinos
Aranhas venenosas na Rússia: espécies de risco e protocolo de segurança
Botas e proporção: como o cano e o solado alteram a silhueta
Deep Blue e o mito proibido: a história por trás dos tubarões gigantes revela uma realidade chocante
Macarrão à moda mediterrânea: um prato que surpreendeu paladares
Detox capilar: segredos para manter a luminosidade dos fios grisalhos
Turismo no Baikal: fim do pacote fechado e o novo modelo de viagem independente
Arroz frito com frango na airfryer: técnica de adição gradual para textura soltinha
EnglishРусскийDeutschFrançaisSpain
Mapa Arquivo Sobre Os autores
Seleccione o erro ortográfico com o rato e carregue em Ctrl+Enter

Copyright © 1999-2026, «PRAVDA.Ru».

When reproducing our materials in whole or in part, hyperlink to PRAVDA.Ru should be made. The opinions and views of the authors do not always coincide with the point of view of PRAVDA.Ru's editors.