Sanduíche aberto de abacate com pedaços irregulares em pão de centeio

O resultado é um sanduíche aberto que ganha corpo pela combinação da densidade do pão de centeio com o azeite natural da pasta de abacate. A característica central deste preparo reside na textura: ao manter pedaços irregulares da fruta em vez de obter um creme homogêeo, o prato preserva uma materialidade que define sua estrutura. É essa escolha que diferencia o lanche, conferindo-lhe um perfil tátil e visual distinto.

Photo: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use Сэндвич с курицей, авокадо и соусом чили

Para duas porções, a base consiste em quatro fatias de pão de centeio com sementes de zimbro. O recheio principal utiliza 200 g de presunto cozido e dois abacates. Para equilibrar a gordura e trazer leveza à mistura, incorporam-se 60 g de iogurte natural (com 20% de gordura), uma colher de chá de suco de limão, sal e pimenta-do-reino moída. O frescor aromático vem de 15 g de cebolinha verde picada finamente e 10 g de coentro.

Preparo da pasta e montagem

A polpa do abacate deve ser amassada com um garfo até atingir um estado de purê grosso. Nesse momento, adiciona-se o suco de limão, o iogurte, o sal e a pimenta, misturando bem para integrar os sabores. Por fim, incorpore a cebolinha e o coentro, tendo o cuidado de remover os talos rígidos da erva antes de adicioná-los à massa.

As fatias de pão de centeio são torradas no tostador ou no forno até estarem quentes. Sobre a superfície, aplica-se uma camada generosa da pasta de abacate. O presunto é posicionado por cima, disposto em forma de rolinhos ou dobrado ao meio. Para finalizar a composição, é possível salpicar algumas folhas de coentro.

Quem busca uma intensidade sensorial maior pode polvilhar sementes de gergelim ou de abóbora torradas sobre o sanduíche. Além disso, o iogurte na pasta pode ser substituído por um queijo creme fresco, natural ou com ervas, oferecendo uma alternativa de sabor.