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O controle térmico e mecânico para evitar a textura elástica do polvo

Receitas

O polvo é um dos ingredientes mais exigentes da culinária: a fronteira entre uma textura elástica e desagradável e a maciez ideal é extremamente tênue. Para que a carne mantenha a firmeza, mas se separe facilmente em fibras, é necessário controlar a estrutura proteica por meio do regime térmico adequado e de uma preparação mecânica específica.

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Preparação e amaciamento inicial

O trabalho começa com a seleção da peça de até 1,5-2 kg, peso que oferece previsibilidade no cozimento. Caso o produto tenha sido congelado, o degelo deve ocorrer na geladeira, preservando a integridade das fibras e o sabor. Após a remoção do bico, dos olhos e das vísceras, aplica-se a técnica decisiva: bater levemente os tentáculos com um rolo de massa através de um saco plástico. Essa ação física rompe os tecidos conjuntivos densos, simplificando o amaciamento da carne durante o aquecimento.

Mecânica do cozimento e proporções

Para um aquecimento uniforme, o polvo deve estar totalmente submerso em água. O volume ideal é de 2,5 litros para cada 1 kg de produto. Como o molusco libera umidade e se contrai ativamente durante a fervura, um excesso de líquido não é necessário. Se a peça flutuar, deve-se fixá-la com um prato.

O tempo de exposição ao calor depende diretamente da massa e do estado do produto:

  • Até 1 kg: 25-30 minutos;
  • 1-1,5 kg: 30-40 minutos;
  • 1,5-2 kg: 40-60 minutos;
  • Acima de 2 kg: 60-90 minutos.

Exemplares congelados costumam cozinhar mais rápido, pois os cristais de gelo já parcialmente destruíram a estrutura das fibras. A prontidão é determinada pela resistência do material: a ponta de uma faca ou um palito deve entrar na parte mais espessa do tentáculo sem esforço. Se a carne "rebolar", o processo deve continuar em intervalos de 5 a 10 minutos.

Influência dos aromáticos e o resfriamento

A questão do sal permanece em debate: alguns cozinheiros evitam adicioná-lo no início para que o sal não compacte a proteína, enquanto outros o acrescentam a gosto. O conjunto aromático (cebola, louro, pimenta-do-reino em grãos, salsão, cenoura e limão) atua menos no sabor da carne em si e mais na criação de um caldo rico.

O momento crítico ocorre após a desligação do fogo. Se o polvo for deixado para esfriar em temperatura ambiente, o calor residual continuará contraindo as proteínas, o que pode devolver à carne a dureza "elástica" indesejada. Para interromper esse processo, utiliza-se uma das duas vias: a transferência rápida para água com gelo, que preserva a integridade da pele e das ventosas, ou o resfriamento lento no próprio caldo, que busca a máxima suculência.

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Author`s name Ksenia Semenova
Correspondente do Pravda.Ru, atuando na edição em português do site
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