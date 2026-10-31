Macarrão à moda mediterrânea: um prato que surpreendeu paladares

Este prato é, em essência, uma pasta al forno com identidade mediterrânea: os macarrões curtos substituem a massa da pizza, resultando em uma refeição densa e firme, que mantém a forma ao ser servida. O ponto de interesse reside na combinação de azeitonas salgadas, alcachofras marinadas e salame, que elevam um acompanhamento simples a um jantar completo.

Photo: Pravda.Ru by Елена Назарова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Макаронная запеканка с тянущимся сыром

A técnica decisiva para evitar uma textura amassada é cozinhar os macarrões apenas até o ponto al dente. Eles completam a cocção dentro do forno, preservando a estrutura necessária.

Ingredientes e preparo

Para quatro porções, utilizar: 250 g de macarrão curto, 100 g de salame, 100 g de mini-mussarela, 30 g de parmesão ralado, 60 g de azeitonas pretas, 150 g de alcachofras marinadas, 250 g de tomates cereja, 1 cebola, 1 dente de alho, 2 colheres de sopa de azeite de oliva, 0,5 colher de chá de ervas italianas, sal e pimenta-do-reino a gosto.

Pré-aquecer o forno a 190 °C. Cozinhar os macarrões conforme a instrução da embalagem, escorrer bem e reservar.

Começar pela base aromática: suar a cebola e o alho picados em 1 colher de sopa de azeite até ficarem translúcidos. Adicionar os tomates cereja, temperar com as ervas italianas, sal e pimenta, e refogar por mais dois minutos.

Enquanto os tomates amaciarem, preparar os demais ingredientes: cortar o salame em tiras, dividir a mussarela ao meio e reduzir as alcachofras marinadas em pedaços pequenos.

Misturar os macarrões com a base de tomate, cebola e alho, incorporando o salame, as azeitonas e as alcachofras. Transferir para uma forma refratária untada com azeite. Finalizar cobrindo com os pedaços de mussarela e o parmesão ralado, que formará a crosta dourada.

Assar por 20 a 25 minutos. Em caso de ausência de alcachofras ou salame, pode-se substituí-los por champignon refogado ou presunto, mantendo a estrutura do prato.