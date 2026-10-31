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Arroz frito com frango na airfryer: técnica de adição gradual para textura soltinha

Receitas

Preparar arroz frito com frango na airfryer permite alcançar a textura densa e soltinha típica da culinária asiática sem a necessidade de fritar cada ingrediente individualmente na panela. O resultado depende de uma técnica de adição gradual: primeiro, a carne e o grão absorvem os sabores do alho e do gengibre; depois, a mistura de ovos e shoyu envolve cada grão, conferindo a liga necessária ao prato.

Фольга в аэрогриле
Photo: Pravda.Ru by Ольга Сакиулова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Фольга в аэрогриле

Ingredientes e preparo inicial

Para três porções, a receita utiliza 400 g de arroz branco cozido e 250 g de filé de frango. Para que o cozimento seja uniforme, o frango deve ser cortado em cubos pequenos e iguais. A base de temperos consiste em 3 dentes de alho, 10 g de gengibre, 3 ovos, 2 colheres de sopa de molho de soja (shoyu), 1 colher de sopa de óleo vegetal e 1 colher de sopa de óleo de gergelim, além de cebolinha picada e sementes de gergelim para finalizar.

O processo começa com a picagem fina do frango, do gengibre e do alho. Em seguida, mistura-se o arroz com os pedaços de frango, a parte branca da cebolinha, o alho, o gengibre e a colher de óleo vegetal. Essa mistura deve ser transferida para um recipiente resistente ao calor ou forma de papel pergaminho que caiba no cesto da airfryer, espalhando o conteúdo em uma camada de no máximo 3 a 4 cm. O primeiro cozimento ocorre por 5 minutos a 190 °C.

Finalização e texturas

Enquanto o arroz e o frango aquecem, os ovos são batidos com o molho de soja. Retira-se a forma do aparelho, despeja-se a mistura de ovos sobre os ingredientes, mexe-se bem e nivela-se a superfície. O prato retorna à airfryer por mais 3 a 4 minutos. Após esse tempo, retira-se a forma, mistura-se novamente e finaliza-se com um último ciclo de 3 a 5 minutos até que esteja totalmente cozido.

Para servir, adiciona-se o óleo de gergelim, as sementes de gergelim e a parte verde da cebolinha. Uma escolha técnica fundamental para garantir que os grãos não grudem e mantenham a forma durante o reaquecimento é utilizar arroz que já tenha sido cozido e resfriado previamente.

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Author`s name Ksenia Semenova
Correspondente do Pravda.Ru, atuando na edição em português do site
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