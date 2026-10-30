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Tempura de camarões: a massa rústica e a fritura em duas etapas garantem a leveza

Receitas

O objetivo da tempura de camarões é alcançar uma crosta dourada e aerada que proteja a suculência da carne. A escolha do ingrediente é o primeiro ponto crítico: o uso de camarões reais crus, em vez de pré-cozidos, é o que garante a textura e o sabor superiores, embora a técnica de fritura permaneça a mesma para ambos.

Жареные креветки
Photo: commons.wikimedia.org by april kim, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Жареные креветки

A preparação e a estrutura da massa

O preparo começa com a limpeza dos camarões, mantendo as caudas para facilitar o manuseio. Um corte longitudinal no dorso remove a veia intestinal, enquanto pequenos cortes transversais na barriga permitem que a carne se estenda, evitando que o fruto encolha ou curve durante a fritura.

A massa (kляр) é composta por gema de ovo batida com água, à qual se adiciona gradualmente farinha, fermento e sal. O ponto crucial aqui é a ausência de excesso de mistura: a massa não deve ficar lisa ou homogênea, mas sim com uma textura rústica e solta, o que favorece a leveza da fritura.

A dinâmica da fritura

Para a fritura, utiliza-se óleo refinado de sabor neutro, como o de milho, aquecido entre 160°C e 180°C. A escolha de uma panela estreita é estratégica para garantir que a camada de óleo seja profunda o suficiente para que os camarões não grudem e fritem uniformemente.

A técnica de cobertura ocorre em duas etapas: primeiro, o camarão é passado na farinha seca e, em seguida, mergulhado na massa líquida. Essa dupla camada é a responsável pela textura característica da tempura. Os camarões são fritos em pequenas porções por 1 a 2 minutos e, logo após, transferidos para papel absorvente para eliminar o excesso de gordura.

Acompanhamento e variações

O prato é servido com um molho reduzido, preparado ao levar ao fogo água, molho de soja e açúcar. A profundidade aromática é adicionada com gengibre ralado, pasta de wasabi e saquê, cozidos por alguns minutos. Essa combinação equilibra a picância do wasabi e a doçura do molho com a neutralidade da carne frita.

Para ajustes no perfil de sabor, o açúcar pode ser substituído por mel, e o wasabi por raiz-forte ou pasta de pimenta. Como alternativa de textura, é possível utilizar farinha de tempura pronta ou finalizar com farinha panko após o mergulho na massa para aumentar a crocância. O tempo total de preparo para duas porções é de 30 minutos.

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