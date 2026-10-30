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Fígado bovino assado: proteção com farinha e ovo para evitar ressecamento

Receitas

O medo mais comum ao preparar fígado bovino é o ressecamento, que transforma o ingrediente em pedaços duros e indesejáveis. A solução para este problema baseia-se em uma dupla proteção: a carne é primeiro envolvida em farinha e ovo batido, e depois finalizada no forno sob uma camada de legumes e queijo. O resultado são pedaços suaves que mantêm a textura original, sendo consumidos quentes ou como prato frio.

Запеканка с куриной печенью
Photo: Pravda.Ru by Елена Назарова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Запеканка с куриной печенью

Preparo da base e do recheio

Para a mistura de legumes, utiliza-se uma cenoura média e uma cebola. A cebola é picada em cubos pequenos e a cenoura é ralada em um ralador de furos grossos. Ambos são refogados em óleo vegetal até ficarem cozidos e devem ser deixados para esfriar completamente. Em seguida, duas colheres de sopa de maionese são incorporadas à mistura fria e revolvidas até a homogeneização. Essa adição cria a ligação necessária e contribui para a umidade durante o assamento.

Tratamento do fígado

Para 600 gramas de fígado bovino, o primeiro passo é lavar a peça e remover cuidadosamente a membrana superior. Os pedaços devem ser cortados de forma uniforme, com espessura aproximada de 10 milímetros.

Para criar a barreira protetora, prepara-se a empanada: duas claras de ovo (ou ovos inteiros, conforme a interpretação da fonte que cita 'ovos de frango') são batidas com sal e pimenta-preta até ficarem aeradas. Cada pedaço de fígado é primeiro rolado na farinha de trigo, depois mergulhado na mistura de ovos e finalmente frito rapidamente em fogo alto com óleo vegetal. O objetivo é obter apenas uma crosta dourada, sem cozinhar a carne até o centro.

Assamento e finalização

Os pedaços de fígado são dispostos em uma forma untada com óleo. A mistura de legumes frios é distribuída por cima, seguida por 120 gramas de queijo duro ralado.

A forma é levada a um forno pré-aquecido a 180°C e assada por 10 a 15 minutos. O prato é finalizado com ervas frescas picadas. A combinação do refogado rápido, da base de legumes e da crosta de queijo permite consumir o miúdo em sua textura mais macia.

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Author`s name Anastasiya Zhukova
Correspondente do Pravda.Ru, atuando na edição em português do site.
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