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Carrie de frango: a técnica de aquecer e moer especiarias que define o aroma

Receitas

Carrie de frango não é um único prato, mas uma variação de intensidades: do aveludado ao ardente. O ponto que define a profundidade do aroma não está na quantidade de especiarias, e sim na sequência. Elas precisam ser aquecidas no óleo antes de qualquer outro ingrediente; apenas assim liberam seu caráter real e evitam um sabor raso.

Дурбан карри
Photo: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use
Дурбан карри

Base clássica com leite de coco e arroz

Aqui o molho é denso, onde a doçura do coco equilibra a pungência da pimenta. A técnica decisiva é moer as especiarias inteiras em vez de usar pó pronto. Para quatro porções: 500 g de peito de frango, 100 g de cebola, 3 dentes de alho, 150 g de tomate (sem pele), 1 pimenta chili e 400 ml de leite de coco. Para o aroma: 20 g de ghee (manteiga clarificada) e um conjunto de temperos: cúrcuma, sementes de coentro, zimbro e alho-francês (1 colher de chá e ½ colher de chá, respectivamente), cravo, cardamomo, pimenta branca e funcho.

Aqueça as especiarias em uma frigideira seca por 2 a 4 minutos e amasse-as no pilão. Salteie o frango em cubos até dourar e reserve. Na mesma gordura, cozinhe a cebola, o alho e o chili, adicione as especiarias moídas e o tomate, refogando por 5 minutos. Retorne o frango, tempere com sal e cozinhe por mais 5 a 7 minutos. Finalize adicionando o leite de coco e cozinhe em fogo baixo por 7 a 10 minutos. Sirva com arroz basmati soltado, separado, e finalizado com coentro fresco.

Variação caseira com creme de leite azedo

O creme de leite traz uma acidez que realça o sabor. Para que a carne fique bem temperada, ela deve ser marinada por 20 minutos com gengibre ralado e páprica. Ingredientes: 600 g de filé de frango, 250 g de creme de leite azedo (18% de gordura), 110 g de cebola, 20 g de gengibre e 2 dentes de alho. Refogue a cebola com o alho, adicione o frango marinado e salteie por mais 10 minutos. No final, incorpore o creme de leite azedo em temperatura ambiente (para evitar que o molho corte) e duas colheres de sopa de creme de leite (9%). Leve a fervura e cozinhe sem tampa por 10 minutos.

Influências asiáticas e controle da ardência

As versões regionais mudam a textura e o perfil. O curry verde tailandês usa uma pasta de pimenta e lima de Cáfria; o frango é cozido em água com a pasta e coentro, recebendo leite de coco e molho de peixe apenas no fim. O katsu curry japonês atua como um molho espesso de legumes (cebola, cenoura, gengibre e soja) no qual mergulha-se um filé de frango empanado. Já a versão com castanha de caju utiliza o fruto como espessante e nota de sabor, transformando o molho em um creme denso.

Se o prato ficar muito apimentado, adicione iogurte natural ou creme de leite; eles suavizam a ardência sem apagar o bouquet aromático. Na Índia, a tradição é colher o molho com pedaços de pão fresco (lâmpeda), o que torna a refeição mais envolvente.

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Author`s name Polina Petrova
Correspondente do Pravda.Ru, atuando na edição em português do site.
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