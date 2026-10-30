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Fydchin: a torta osseta de carne que hidrata a massa com o próprio suco do recheio

Receitas

O Fydchin é a versão carnivora dos tradicionais pães recheados da Ossécia, distinguindo-se dos salgados comuns por uma proporção generosa de recheio envolto em uma massa fina e macia. O diferencial desta receita reside na retenção dos sucos da carne durante o cozimento, que hidratam a massa internamente, resultando em uma textura úmida e sabor intenso.

Осетинский пирог
Photo: Pravda.ru by Мария Круглова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Осетинский пирог

Ingredientes

Para a massa:
500 g de farinha de trigo
300 ml de kefir
1 colher de chá de bicarbonato de sódio
1 colher de chá de sal
1 colher de sopa de açúcar
2 colheres de sopa de óleo vegetal

Para o recheio:
500 g de carne moída (bovina ou mistura)
2 cebolas grandes picadas
Sal, pimenta e ervas a gosto
Uma pequena quantidade de água fria ou caldo (para garantir a suculência)

Modo de Preparo

Comece preparando a massa misturando todos os ingredientes até obter uma textura macia e elástica. Deixe a massa descansar, coberta com um pano ou filme plástico, por 20 minutos.

Enquanto isso, prepare o recheio combinando a carne moída com a cebola picada, sal, pimenta e ervas. O ponto fundamental para a suculência do Fydchin é a adição de um pouco de água fria ou caldo ao recheio antes da montagem.

Divida a massa descansada em partes e abra cada uma em círculos finos. Coloque o recheio no centro e feche as bordas firmemente, unindo-as no topo. Com cuidado, pressione a massa com as mãos para achatar o disco, transformando-o em uma torta plana. É recomendável não exceder a quantidade de recheio para evitar que a massa rompa.

Grelhe a torta em uma frigideira seca e pré-aquecida. Cozinhe com a tampa fechada, em fogo médio, por cerca de 5 a 7 minutos de cada lado, até que a superfície apresente as características manchas douradas.

Para finalizar, pincele óleo sobre a torta ainda quente antes de cortá-la em porções e servir.

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Author`s name Olesya Kireeva
Correspondente do Pravda.Ru, atuando na edição em português do site.
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