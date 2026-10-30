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Khachapuri Adjaruli: farinha e leite morno formam base do pão georgiano

Receitas

O Khachapuri Adjaruli é definido por sua arquitetura característica: a massa fermentada moldada em formato de barco, que serve de contenção para o centro de queijo fundido, finalizado com ovo e manteiga. A precisão da estrutura depende diretamente do controle da fermentação e do tempo de exposição ao calor intenso.

Хачапури с сыром
Photo: Pravda.Ru by Елена Назарова is licensed under publiс domain
Хачапури с сыром

A Estrutura da Massa e a Moldagem

A base do prato é composta por 400g de farinha, 200ml de leite morno, 1 colher de chá de fermento seco, 1 colher de sopa de açúcar, 1 colher de chá de sal, 1 ovo e 50g de manteiga. A etapa decisiva para a sustentação do recheio ocorre após o descanso de 40 minutos em local quente: a massa deve ser dividida e aberta em ovais, com as bordas dobradas para dentro e as extremidades firmemente seladas. Este fechamento é o que garante a integridade do "barco" diante do peso do queijo.

O Ponto do Recheio e a Dinâmica do Forno

O centro é preenchido com 300g de queijo Imeretian ou Sulguni ralado. O processo de cocção é dividido em dois tempos rigorosos para preservar as texturas: primeiro, o conjunto é levado ao forno preaquecido a 220 °C por 10 a 12 minutos, até que a massa adquira a cor dourada e a estrutura esteja firme.

A finalização exige precisão cirúrgica: retira-se a massa do forno para adicionar um ovo em cada unidade, retornando ao calor por apenas 2 a 3 minutos. O objetivo técnico é que a clara coagule enquanto a gema permaneça líquida. O toque final consiste na aplicação de 30g de manteiga sobre o prato quente, assegurando que o queijo mantenha a elasticidade e a cremosidade no momento da servida.

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Author`s name Olesya Kireeva
Correspondente do Pravda.Ru, atuando na edição em português do site.
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