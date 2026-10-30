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Creme de ricota com chantilly exige equalização térmica para manter estabilidade

Receitas

A estabilidade de um creme de ricota com chantilly reside no equilíbrio entre a aeração das gorduras e a homogeneidade do queijo. Esta composição, ideal para rechear biscoitos, bolos de mel ou eclairs, entrega uma textura que sustenta a estrutura entre as camadas, com um tempo de preparo de dez minutos.

Кусочек торта
Photo: Pravda.ru by Мария Круглова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Кусочек торта

A precisão da estrutura e a temperatura

A operação decisiva para evitar a separação da massa é a equalização térmica: a ricota e o creme de leite (33% de gordura) devem ser retirados da refrigeração para que atinjam a mesma temperatura antes da mistura. A falha nesse parâmetro compromete a estabilidade da emulsão.

Para a execução, utilizam-se 300g de ricota, 300ml de creme de leite fresco e 100g de açúcar de confeiteiro, obrigatoriamente peneirado para eliminar grumos.

O ponto de preparo e a montagem

O processo divide-se em duas etapas de aeração distintas. Primeiro, batem-se o creme de leite com metade do açúcar, partindo de rotações baixas até que a massa se torne fofa e mantenha a forma. O sinal de alerta é a granulação; o batimento deve parar antes que a gordura se separe.

Simultaneamente, a ricota é batida com a outra metade do açúcar por cerca de um minuto, até atingir um estado sedoso e sem grânulos. A etapa final exige precisão mecânica: a incorporação do chantilly à ricota deve ser feita com espátula, em movimentos de baixo para cima. Esse movimento preserva as bolhas de ar, garantindo a leveza da textura.

O ponto final é atingido quando o creme forma picos suaves e adere ao batedor sem escorrer. Embora apresente a acidez característica da ricota, a estrutura é volátil: deve ser utilizado imediatamente para recheios. Para decorações externas, a aplicação deve ocorrer logo antes da servida, pois a estabilidade diminui com o armazenamento prolongado.

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Author`s name Evgenia Rumyantseva
Correspondente do Pravda.Ru, atuando na edição em português do site.
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