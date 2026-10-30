Biscoitos de queijo com alho: A Técnica de areia úmida para massas fofas

O ponto decisivo desta receita de biscoitos de queijo com alho reside na textura da mistura antes da adição do líquido. A estrutura final, que deve ser fofa e não compacta, depende diretamente do estado da massa quando esta se assemelha a areia úmida. Essa consistência específica é o sinal de que a incorporação da gordura na farinha e nos sabores foi suficiente para criar a rede necessária para a expansão, sem que as proteínas do glúten tenham tido tempo de desenvolver excessivamente.

Photo: Pravda.ru by Мария Круглова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Аппетитные булочки с сыром

A base requer precisão nas proporções: 260 g de farinha de trigo, 130 ml de leite, 60 g de queijo cheddar, 50 g de manteiga com 82,5% de gordura, 1 colher de chá de fermento em pó, ½ colher de chá de sal e 2 dentes de alho. A manteiga deve estar em temperatura ambiente antes de qualquer contato com os ingredientes secos, que devem estar peneirados. O queijo cheddar é ralado e adicionado aos secos, juntamente com o alho passado na prensa.

A etapa crucial é a formação da farofa. Adiciona-se a manteiga macia e a mistura é trabalhada com os dedos. O objetivo não é amassar, e sim quebrar a gordura até que a mistura atinja a aparência e a resistência da areia úmida. É neste momento que a estrutura do biscoito é determinada. Qualquer excesso de manipulação nesta fase inicia o desenvolvimento do glúten, que levará a uma textura dura e compacta no produto final.

O controle do manuseio e a temperatura final

Após atingir o estado de areia úmida, adiciona-se o leite. A massa deve ser unida rapidamente, com o mínimo de movimento possível. A fonte destaca a importância de não sovar a massa por muito tempo para garantir que ela permaneça solta. Ao abater e abrir a massa, ela deve permanecer macia e pode até apresentar leve aderência às mãos. Adicionar farinha extra nesta etapa é um erro que compromete a estrutura, tornando a massa densa e pesada.

Os círculos são cortados com um copo ou cortador. Os recortes são reaproveitados, reunidos e abertos novamente. As peças são dispostas em uma assadeira forrada com papel manteiga, deixando espaço entre elas para a expansão. O forno deve estar pré-aquecido a 200 graus Celsius. O tempo de assamento é de aproximadamente 15 minutos.

O sinal visual de término não é apenas o tempo, mas a cor e o aroma. A crosta deve dourar-se e um aroma intenso de queijo e alho deve estar presente. Após a retirada do forno, os biscoitos devem repousar em uma grade por alguns minutos. A recomendação é serví-los mornos, momento em que o queijo no interior mantém sua consistência fundida e elástica.