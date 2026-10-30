Brownie de tabuleiro: 180 °C por 15 minutos para centro úmido

A estrutura de um brownie de tabuleiro depende fundamentalmente do equilíbrio entre a gordura do chocolate derretido e a aeração dos ovos, resultando em uma textura úmida e densa, distante de um bolo convencional.

Photo: Pravda.ru by Елена Назарова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Протеиновый брауни без сахара

A composição e a base estrutural

Para a montagem desta base, são utilizados 200g de chocolate amargo e 150g de manteiga, que devem ser fundidos em banho-maria até atingirem uma massa homogênea e brilhante. Paralelamente, a estrutura de sustentação é iniciada com a mistura de 3 ovos e 200g de açúcar, batidos até que a massa se torne clara e volumosa.

A etapa decisiva: a homogeneização e a temperatura

O ponto crítico do preparo reside na integração da mistura de chocolate derretido à base de ovos e açúcar. Após essa união, a adição de 150g de farinha peneirada e uma pitada de sal deve ser feita até que a massa esteja completamente lisa e sem grumos. A massa é então distribuída uniformemente em um tabuleiro forrado com papel pergaminho.

O controle térmico é o fator que define o resultado final: o forno deve estar a 180 °C. O tempo de exposição ao calor é rigorosamente de 15 minutos. Esta janela temporal é a operação decisiva, pois garante que as bordas se estabilizem e adquiram leve crocância, enquanto o centro preserva a textura úmida e a característica densidade do brownie. Exceder esse tempo comprometeria a estrutura, transformando o doce em um bolo seco.

Estabilização e corte

A finalização exige o resfriamento total do doce antes do corte em quadrados. Este intervalo é essencial para que a estrutura interna se estabilize, permitindo cortes precisos e mantendo a integridade da textura interna.