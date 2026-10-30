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Rolinhos de requeijão com casca de açúcar dupla

Receitas

Aqueles rolinhos de requeijão que ganham uma casca crocante de açúcar ao sair do forno. O processo leva cerca de 20 minutos e o resultado é uma massa macia, levemente aerada, com um exterior dourado e doce. É a opção prática para quem busca uma sobremesa caseira sem etapas complexas, utilizando ingredientes básicos encontrados em qualquer despensa.

Свежая выпечка с сахарной пудрой
Photo: Pravda.ru by Мария Круглова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Свежая выпечка с сахарной пудрой

A base é formada por 200 g de requeijão, 1 ovo, 50 g de açúcar, uma pitada de sal, 1 colher (chá) de açúcar vanilado, 150 g de farinha de trigo e 1 colher (chá) de fermento em pó. Para a cobertura final, reservam-se 2 colheres (sopa) de açúcar.

O gesto que define a textura

O ponto crucial do preparo está na manipulação do requeijão e na quantidade de farinha. Inicialmente, o requeijão precisa ser espremido através de uma peneira fina ou amassado até que os grumos desapareçam completamente. Essa mistura é combinada com o ovo, o açúcar, o sal e o açúcar vanilado até homogeneizar a massa úmida.

A farinha de trigo, penejada junto com o fermento, entra gradualmente na mistura. A regra é simples: parar de adicionar farinha quando a massa estiver apenas macia. O excesso de farinha elimina a estrutura aerada desejada; a massa deve manter-se macia e até grudar levemente nas mãos, sem nunca se tornar seca ou rígida.

Estenda a massa em uma camada uniforme e corte-a em tiras de largura idêntica. Enrole cada tira em formato de espiral. Passe cada rolinho no açúcar reservado para a cobertura. Disponha as peças em uma assadeira forrada com papel-manteiga, mantendo uma pequena distância entre elas para que não se unam durante o crescimento.

Asse em forno preaquecido a 180 °C por aproximadamente 20 minutos, até que a superfície adquira uma cor dourada. Para servir, o ideal é oferecer os rolinhos ainda mornos, acompanhados de chá ou leite frio.

Uma variação para mais crocância

Se a preferência for por uma casca ainda mais pronunciada, existe uma técnica simples de reforço: passe os rolinhos no açúcar uma primeira vez antes de irem ao forno e repita o processo imediatamente após a assadeira sair do forno. Essa dupla cobertura intensifica a crocância externa sem alterar a maciez interna.

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Author`s name Anastasiya Zhukova
Correspondente do Pravda.Ru, atuando na edição em português do site.
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