Cortes e técnicas definem textura em 6 preparos com 4 variedades de repolho

A versatilidade do repolho vai muito além do tradicional cozido. Dependendo da variedade — seja a branca, a couve-flor, a couve-de-bruxelas ou a chinesa — o segredo para transformar esse vegetal em um prato principal reside no corte e na técnica de cocção, que definem se a textura será crocante, macia ou fermentada.

Photo: Pravda.ru by Мария Круглова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Запеченная капуста

Técnicas de corte e textura

No caso dos steaks de repolho branco, a precisão da fatia é o que garante a estrutura do prato. O vegetal deve ser cortado transversalmente em fatias de 1,5 a 2 cm. Essa espessura permite que o repolho suporte o peso de 400 g de carne moída distribuídos sobre ele. Para manter a suculência da carne, a fonte sugere misturá-la com 2 colheres de sopa de água fria antes de levar ao forno a 190 °C por 30 minutos. O toque final ocorre nos últimos 8 a 10 minutos, com a adição de 200 g de muçarela e pepinos em conserva, criando um contraste entre a textura fundida do queijo e a crocância do conservado.

Já para os bolinhos de couve-flor, o ponto decisivo não é a panagem, mas o pré-preparo. Os buquês são branqueados por 5 minutos e depois amassados com um garfo até formar um purê rústico. A liga é feita com farinha, farinha de rosca e 50 g de parmesão ralado. A fritura resulta em uma casca dourada que protege o interior macio, tornando a receita viável para quem busca variar o cardápio com menos calorias.

Aromas e cocções leves

O uso da couve-sabugueiro em rolinhos com peru oferece uma alternativa mais leve aos legumes recheados tradicionais. Por ter folhas mais tenras, o prato pode ser feito no vapor. O recheio de 500 g de peru é temperado com 3 cm de gengibre, coentro e vinagre de arroz. Os envelopes são cozidos no vapor por 15 a 20 minutos, resultando em uma preparação de inspiração asiática onde as ervas e o tempero fermentado prevalecem sobre a gordura.

Para a couve-de-bruxelas, o controle do tempo é a prioridade. Cortada em partes, ela deve ser refogada por apenas 5 a 7 minutos em caldo com presunto defumado, preservando a firmeza dos pequenos bulbos. O prato é finalizado com 50 g de sementes de abóbora torradas a seco, que acrescentam uma nota amendoada e textura crocante.

Fermentação e conservação

O kimchi de repolho chinês exemplifica o processo de conservação prolongada. O repolho é salgado (1 colher de sopa de sal marinho e 1 de sal comum) e marinado por 4 a 6 horas. Em seguida, é envolto em uma pasta de farinha de arroz, molho de soja, pimenta e vegetais picados (daikon e cenoura). Após 12 a 24 horas de fermentação em temperatura ambiente, o vegetal se torna um probiótico natural.

Para quem busca praticidade no dia a dia, as almôndegas com repolho são indicadas para congelamento. O repolho é refogado até amolecer e misturado à carne moída antes de moldar as bolinhas. No momento do consumo, prepara-se um molho rápido com 2 colheres de sopa de creme de leite (ou sour cream), 1 colher de sopa de extrato de tomate e farinha. O conjunto é assado a 190 °C por 40 minutos.