Portugal Mundo Sociedade CPLP Rússia economia Desporto Ciência
News All >
Marisa Monte faz show beneficente para o Instituto da Providência no Rio
Jam de abóbora e damasco seco: a transformação da textura vegetal em massa homogênea
Embaixada do Brasil propõe crédito habitação da Caixa para brasileiros em Portugal
Porto prevê agravar IMI até dez vezes para prédios devolutos no Centro Histórico
Sopa de legumes com berinjela e feijão: técnica de douramento e congelamento
Tomate sem sabor: potássio e nitrogênio no solo alteram o acúmulo de açúcares
Parlamentares acionam MPF e TSE por ameaças contra indígenas Guarani Kaiowá em Tacuru
Weigela Red Prince nos Estados Unidos: Histórico, desenvolvimento e manutenção da espécie
Brasil revisa inventário de plantas sob risco e identifica novas espécies criticamente ameaçadas

Cortes e técnicas definem textura em 6 preparos com 4 variedades de repolho

Receitas

A versatilidade do repolho vai muito além do tradicional cozido. Dependendo da variedade — seja a branca, a couve-flor, a couve-de-bruxelas ou a chinesa — o segredo para transformar esse vegetal em um prato principal reside no corte e na técnica de cocção, que definem se a textura será crocante, macia ou fermentada.

Запеченная капуста
Photo: Pravda.ru by Мария Круглова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Запеченная капуста

Técnicas de corte e textura

No caso dos steaks de repolho branco, a precisão da fatia é o que garante a estrutura do prato. O vegetal deve ser cortado transversalmente em fatias de 1,5 a 2 cm. Essa espessura permite que o repolho suporte o peso de 400 g de carne moída distribuídos sobre ele. Para manter a suculência da carne, a fonte sugere misturá-la com 2 colheres de sopa de água fria antes de levar ao forno a 190 °C por 30 minutos. O toque final ocorre nos últimos 8 a 10 minutos, com a adição de 200 g de muçarela e pepinos em conserva, criando um contraste entre a textura fundida do queijo e a crocância do conservado.

Já para os bolinhos de couve-flor, o ponto decisivo não é a panagem, mas o pré-preparo. Os buquês são branqueados por 5 minutos e depois amassados com um garfo até formar um purê rústico. A liga é feita com farinha, farinha de rosca e 50 g de parmesão ralado. A fritura resulta em uma casca dourada que protege o interior macio, tornando a receita viável para quem busca variar o cardápio com menos calorias.

Aromas e cocções leves

O uso da couve-sabugueiro em rolinhos com peru oferece uma alternativa mais leve aos legumes recheados tradicionais. Por ter folhas mais tenras, o prato pode ser feito no vapor. O recheio de 500 g de peru é temperado com 3 cm de gengibre, coentro e vinagre de arroz. Os envelopes são cozidos no vapor por 15 a 20 minutos, resultando em uma preparação de inspiração asiática onde as ervas e o tempero fermentado prevalecem sobre a gordura.

Para a couve-de-bruxelas, o controle do tempo é a prioridade. Cortada em partes, ela deve ser refogada por apenas 5 a 7 minutos em caldo com presunto defumado, preservando a firmeza dos pequenos bulbos. O prato é finalizado com 50 g de sementes de abóbora torradas a seco, que acrescentam uma nota amendoada e textura crocante.

Fermentação e conservação

O kimchi de repolho chinês exemplifica o processo de conservação prolongada. O repolho é salgado (1 colher de sopa de sal marinho e 1 de sal comum) e marinado por 4 a 6 horas. Em seguida, é envolto em uma pasta de farinha de arroz, molho de soja, pimenta e vegetais picados (daikon e cenoura). Após 12 a 24 horas de fermentação em temperatura ambiente, o vegetal se torna um probiótico natural.

Para quem busca praticidade no dia a dia, as almôndegas com repolho são indicadas para congelamento. O repolho é refogado até amolecer e misturado à carne moída antes de moldar as bolinhas. No momento do consumo, prepara-se um molho rápido com 2 colheres de sopa de creme de leite (ou sour cream), 1 colher de sopa de extrato de tomate e farinha. O conjunto é assado a 190 °C por 40 minutos.

Veja mais da Pravda.Ru no Google

Subscrever Pravda Telegram channel, Facebook, Twitter

Author`s name Evgenia Rumyantseva
Correspondente do Pravda.Ru, atuando na edição em português do site.
Agora a ler
Trufas de banana e cacau sem forno ou açúcar refinado
Receitas e Culinária
Trufas de banana e cacau sem forno ou açúcar refinado
Gigante Belga: coelhos de até 12 kg e requisitos de bem-estar
Curiosidades
Gigante Belga: coelhos de até 12 kg e requisitos de bem-estar
Paracetamol ou ibuprofeno: quando a escolha errada pode sobrecarregar os órgãos
Saúde
Paracetamol ou ibuprofeno: quando a escolha errada pode sobrecarregar os órgãos
Mais populares
Arapaima: a armadura evolutiva que prioriza a defesa contra piranhas

A estrutura óssea da espécie funciona como um biomaterial complexo que dissipa impactos de mordidas, sendo uma adaptação direta à pressão seletiva de predadores nativos.

Arapaima: a armadura evolutiva que prioriza a defesa contra piranhas
Camisetas e jeans podem se tornar: tapetes artesanais para sua casa de forma simples
Camisetas e jeans podem se tornar: tapetes artesanais para sua casa de forma simples
Salgados de repolho com lavash: o controle da umidade impede que o pão se desmanche na fritura
O juiz do caso Maduro faleceu: o que acontecerá às acusações contra o líder venezuelano?
Apenas um quinto compareceu: futuro político da Bulgária adiado para novembro Creator África deixa de ser mina barata: União Africana cobra industrialização imediata em Moscovo Anastasiya Zhukova O juiz do caso Maduro faleceu: o que acontecerá às acusações contra o líder venezuelano? Evgenia Rumyantseva
Toyota Snowhunter: Esteiras substituem pneus em cinco modelos para reduzir pressão no solo
Jeans marrom substitui o preto no outono-inverno 2026-2027: a regra do contraste claro
Draniki bielorussos de batata e sal: receita de 15 minutos com molho de iogurte
Draniki bielorussos de batata e sal: receita de 15 minutos com molho de iogurte
últimos materiais
Cortes e técnicas definem textura em 6 preparos com 4 variedades de repolho
Jam de abóbora e damasco seco: a transformação da textura vegetal em massa homogênea
Embaixada do Brasil propõe crédito habitação da Caixa para brasileiros em Portugal
Porto prevê agravar IMI até dez vezes para prédios devolutos no Centro Histórico
Sopa de legumes com berinjela e feijão: técnica de douramento e congelamento
Tomate sem sabor: potássio e nitrogênio no solo alteram o acúmulo de açúcares
Parlamentares acionam MPF e TSE por ameaças contra indígenas Guarani Kaiowá em Tacuru
Apenas um quinto compareceu: futuro político da Bulgária adiado para novembro
Weigela Red Prince nos Estados Unidos: Histórico, desenvolvimento e manutenção da espécie
Brasil revisa inventário de plantas sob risco e identifica novas espécies criticamente ameaçadas
EnglishРусскийDeutschFrançaisSpain
Mapa Arquivo Sobre Os autores
Seleccione o erro ortográfico com o rato e carregue em Ctrl+Enter

Copyright © 1999-2026, «PRAVDA.Ru».

When reproducing our materials in whole or in part, hyperlink to PRAVDA.Ru should be made. The opinions and views of the authors do not always coincide with the point of view of PRAVDA.Ru's editors.