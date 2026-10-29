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Salada Pinhas: base plástica de frango defumado e queijo decorada com tâmaras

Receitas

A salada "Pinhas" é uma entrada festiva que utiliza a plasticidade de uma base de queijo e frango para criar formas esculturais, contrastando o sabor defumado da ave com a doçura natural dos tâmaras.

Праздничный новогодний стол с индейкой и салатами
Photo: Pravda.Ru by Майя Калаченко is licensed under Все права защищены
Праздничный новогодний стол с индейкой и салатами

Ingredientes

  • 1 sobrecoxa de frango defumada
  • 2 ovos
  • 50g de queijo duro
  • 70g de queijo cottage ou ricota (tvorog)
  • 20g de manteiga
  • 1 colher de sopa de maionese
  • 50g de tâmaras
  • Sal a gosto

Modo de preparo

O processo começa com a base de texturas: cozinhe os ovos até ficarem firmes, resfrie-os e rale-os finamente. Em seguida, prepare a liga do prato amassando bem o queijo cottage com um garfo para eliminar grumos, misturando-o à manteiga amolecida e ao queijo duro ralado até obter uma massa homogênea.

Separe a carne da sobrecoxa defumada dos ossos e da pele, cortando-a ou desfiando-a em pedaços pequenos. Em uma tigela, combine os ovos ralados, a mistura de queijos e o frango. Adicione a maionese, ajuste o sal e misture bem até que a massa se torne plástica e fácil de moldar.

Montagem e finalização

Para a apresentação, posicione um ramo de pinheiro em um prato raso para servir de decoração. Molde a massa de salada em pequenas esferas alongadas que lembrem o formato de pinhas e disponha-as ao lado do ramo.

O detalhe visual final fica por conta das tâmaras: retire os caroços e corte a polpa em pequenos losangos ou triângulos. Aplique esses pedaços sobre cada esfera de salada, imitando as escamas de uma pinha real. A entrada está pronta para ser servida imediatamente, sem necessidade de tempo de descanso ou maturação.

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