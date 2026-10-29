Draniki bielorussos de batata e sal: receita de 15 minutos com molho de iogurte

Os draniki bielorussos frequentemente são associados a uma preparação complexa, envolvendo farinha, ovos e etapas laboriosas. Nesta versão, a base do prato se reduz a apenas dois elementos: batata e sal. Essa simplicidade define o caráter final do alimento, oferecendo um sabor batatal puro, não ofuscado por outros ingredientes, complementado por um molho de iogurte natural ou requeijão com alho e coentro.

Photo: Pravda.Ru by Дмитрий Белов is licensed under Все права защищены Драники со сметаной

O gesto que define o prato

A ação central é ralar a batata com a casca, utilizando um ralador de dentes médios. O autor da receita destaca que essa técnica preserva o potássio, benéfico para o coração e os músculos, e garante uma massa homogênea sem aditivos desnecessários. Para duas porções, são suficientes duas batatas médias; cada uma rende três panquecas finas.

A coação exige atenção à temperatura e à espessura da camada. Em uma frigideira de 20 cm de diâmetro, esquente 1 colher de sopa de óleo de girassol. Deposite uma colherada generosa da massa de batata e espalhe-a com os dedos, formando uma camada fina. Frite até obter uma crosta crocante dos dois lados. O processo é rápido: o tempo total de preparo é de apenas 15 minutos.

O molho e a apresentação

Enquanto os draniki estão no fogo, prepare o molho. Misture 3 colheres de sopa de iogurte natural ou requeijão de 20% de gordura com 2 dentes de alho e 2 colheres de sopa de coentro picado finamente. O autor observa que prefere o alho picado, embora espremê-lo seja uma alternativa aceita. A combinação cria um toque acentuado, porém suave, que equilibra o sabor neutro das panquecas.

O prato deve ser servido imediatamente, enquanto ainda está quente. Sirva o molho de iogurte ao lado e, se desejar, acrescente pepinos em conserva. O valor energético de uma porção é de 373,6 kcal, sendo 23,4 g de gorduras e 35,2 g de carboidratos. Essa combinação de ingredientes proporciona saciedade sem a sensação de peso típica de pratos com muito óleo ou massa.