Salgados de repolho com lavash: o controle da umidade impede que o pão se desmanche na fritura

O uso do pão folha (lavash) como substituto da massa tradicional transforma a dinâmica do preparo de salgados: elimina-se a etapa de sova e o tempo de descanso da fermentação, resultando em um processo mais ágil. O ponto crítico desta técnica é o controle da umidade, pois um recheio excessivamente líquido compromete a estrutura do pão, fazendo com que ele se desmanche durante a fritura.

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O recheio e a textura

A base do prato consiste em 500g de repolho branco, uma cebola, uma cenoura e três ovos. A estratégia para equilibrar as texturas divide os ovos em duas funções: dois são cozidos em ponto duro e cortados em cubos para criar contraste com a maciez dos legumes, enquanto o terceiro permanece cru, servindo como cola para selar as bordas do envelope.

Preparo e montagem

O processo começa refogando a cebola e a cenoura em 3 colheres de sopa de óleo vegetal em fogo médio. O repolho picado é adicionado e cozido em fogo baixo, sob tampa. A operação decisiva aqui é a evaporação quase total dos líquidos; se o recheio soltar muita água, a massa deve ser escorrida em uma peneira para garantir a integridade do lavash. Após esfriar, misturam-se os ovos cozidos à massa de vegetais.

Para a montagem, o lavash é cortado em quadrados ou retângulos de aproximadamente 20 a 25 cm. Cada porção recebe de 1,5 a 2 colheres de sopa de recheio — quantidade rigorosa para evitar a ruptura do fechamento. As bordas são pinceladas com o ovo batido e dobradas em formato de rolinhos ou envelopes firmes.

A finalização ocorre na frigideira com óleo, fritando por 2 a 3 minutos de cada lado até dourar. Dependendo da intensidade do refogado inicial, é possível optar por manteiga, óleo vegetal ou até mesmo a frigideira seca, resultando em um salgado crocante por fora e macio por dentro.