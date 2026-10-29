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Jam de abóbora e damasco seco: a transformação da textura vegetal em massa homogênea

Receitas

A combinação de abóbora, laranja e damasco seco resulta em um jam denso e saturado, onde a textura original do vegetal é transformada em uma massa homogênea através do cozimento e da trituração.

Варенье из тыквы и кураги
Photo: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use
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Ingredientes e Proporções

Para a base da receita, são utilizados 1 kg de abóbora limpa e cortada em pequenos pedaços e 600 g de açúcar, quantidade que pode ser ajustada conforme a doçura natural da variedade do vegetal. A composição é complementada com a raspa e o suco de duas laranjas, além de 250 g de damascos secos lavados. Para a finalização, utiliza-se ½ colher de chá de ácido cítrico.

Processo de Preparo

O preparo inicia-se com a união da abóbora, do açúcar, da raspa e do suco de laranja em uma panela de fundo grosso. Durante os primeiros 20 minutos de aquecimento lento, a abóbora libera seu próprio suco. Em seguida, a temperatura é elevada para fogo médio, mantendo o cozimento até que o vegetal amoleça e adquira uma aparência translúcida.

Neste estágio, adicionam-se os damascos secos, prosseguindo o cozimento por aproximadamente 30 minutos. A uniformidade da massa é obtida através do uso de um mixer ou liquidificador. Após a adição do ácido cítrico, o jam é fervido por mais 5 minutos antes de ser distribuído em potes limpos.

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Author`s name Olesya Kireeva
Correspondente do Pravda.Ru, atuando na edição em português do site.
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