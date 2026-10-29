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Sopa de legumes com berinjela e feijão: técnica de douramento e congelamento

Receitas

O sopa de legumes com berinjela e feijão, compartilhada pela autora Silverina1, ganha corpo e profundidade através de uma técnica de douramento cuidadoso. O resultado é uma textura aveludada, onde os vegetais mantêm seu aroma enquanto o feijão traz saciedade. A versatilidade da receita reside no fato de que a base cozida pode ser preparada antecipadamente e congelada, tornando o prato prático para dias com menos tempo na cozinha.

Суп с фасолью в горшочке
Photo: Pravda.Ru by Елена Назарова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Суп с фасолью в горшочке

Para a base, utiliza-se uma cenoura ralada no ralador grosso, um pimentão doce, uma berinjela sem pele cortada em cubos, dois a três tomates, 200 g de feijão cozido ou enlatado, pasta de tomate a gosto e 1,2 litro de água ou caldo de legumes. O tempero pode variar entre a mistura "panch-pureen", ervas caucasianas ou provençais, ou sementes de cominho (zira). Sal e açúcar são ajustados ao paladar. Para servir, sugerem-se ervas frescas, como coentro, salsinha ou cebolinha, e uma colher de creme azedo, se não for uma refeição vegana ou de jejum.

Preparo da base e cozimento

Em uma panela de fundo grosso, aqueça o óleo vegetal. Adicione a cenoura ralada e doure. Junte o pimentão e cozinhe por cerca de um minuto. Acrescente os cubos de berinjela e refogue a mistura por dois minutos. Em seguida, incorpore os tomates picados e a pasta de tomate, misturando até que os legumes liberem seu suco e se integrem. Finalmente, adicione o feijão. Neste ponto, a mistura pode ser esfriada e levada ao congelador para uso futuro.

Se o consumo for imediato, adicione os 1,2 litros de líquido à base de legumes, ajustando o volume conforme a espessura desejada. Tempere com sal e uma pitada de açúcar para equilibrar a acidez do tomate. Leve a fervura, reduza o fogo, tampe a panela e cozinhe em fogo baixo por 20 a 30 minutos. Cinco minutos antes de terminar, adicione as especiarias escolhidas. Se utilizar o "panch-pureen", esfarele-o entre as palmas das mãos antes de juntar ao caldo.

O ideal é deixar o sopa repousar; no dia seguinte, os sabores tendem a se harmonizar melhor. Na hora de servir, finalizado com as ervas frescas picadas e, opcionalmente, o creme azedo, o prato está pronto para consumo.

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Author`s name Polina Petrova
Correspondente do Pravda.Ru, atuando na edição em português do site.
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