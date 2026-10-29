Polenta de milho branco: técnicas essenciais para remover o amargor e hidratar corretamente

A textura aerada e levemente dourada da polenta de milho branco, acompanhada de tocinho crocante e cebola dourada, depende menos da complexidade dos ingredientes do que de dois processos físicos precisos: a remoção prévia da amargor e a finalização sem calor direto. O segredo está em transformar a semente, que tende a aglomerar e amargar, em grãos soltos e neutros, antes de recebê-la no gordura da banha.

Photo: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use Ячневая каша на пиве со шкварками

Controle da amargor e hidratação

O grão de milho branco carrega um sabor residual que se neutraliza por lavagem. A técnica começa com a imersão da farinha em água fervente, seguida pela drenagem e por uma lavagem até que a água corra limpa. Essa etapa remove as impurezas e a amargor, garantindo um fundo de sabor mais limpo. Para a execução, utiliza-se uma xícara de 250 ml de farinha, 500 ml de água e sal a gosto. A mistura é levada a ferver em uma panela de fundo grosso; após o ponto de ebulição, o fogo é reduzido ao mínimo, a panela é coberta e o cozimento dura exatamente 10 minutos.

A etapa crítica ocorre fora do fogo. Se houver líquido residual, isso é esperado. A farinha é envolvida em uma toalha de banho espessa para "amaciá-la". Nesse estado, a farinha continua absorvendo a umidade remanescente sem quebra da estrutura pelo calor, resultando em uma textura solta e leve, característica de uma preparação correta.

Integração da gordura e do sabor

Enquanto a farinha finaliza seu amaciamento, prepara-se a gordura. 150 g de banha de porco, crua ou salgada, é cortada em cubos pequenos e derretida lentamente em uma frigideira. Quando os pedaços atingem a crocância, adiciona-se uma cebola picada de forma irregular. A cebola é amaciada até dourar, desenvolvendo doçura natural.

A polenta pronta recebe a banha com a gordura renderizada e a cebola dourada. Se a quantidade de gordura for excessiva, parte pode ser reservada para uso posterior, como no preparo de batatas fritas. Um ajuste prático é necessário quando a banha utilizada é muito salgada: a quantidade de sal adicionada à farinha durante o cozimento deve ser reduzida proporcionalmente para manter o equilíbrio final do prato.