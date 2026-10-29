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Azeite de nozes defumadas finaliza costeletas de cordeiro e abobrinha em 35 minutos

Receitas

Baranjas costeletas acompanhadas de abobrinha blanqueada e azeite de nozes defumadas formam um prato completo que exige apenas 35 minutos de preparo para quatro porções. A essência desta receita reside na finalização: o óleo em que as nozes e as especiarias foram refogadas ganha uma nota defumada que integra a textura macia da carne, a cremosidade da gordura e a frescura do vegetal em uma única experiência gustativa.

Отбивные из свинины
Photo: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use
Отбивные из свинины

Preparo das carnes e do vegetal

Comece com 300 g de costeletas de cordeiro. Tempere a superfície com uma mistura de 1 colher de sopa de sal marinho, 1 colher de chá de pimenta-do-reino moída na hora, 1 colher de chá de cominho, 1 colher de chá de coentro e ½ colher de chá de canela em pó. Aqueça uma frigideira com 2 colheres de sopa de óleo vegetal em fogo alto e doure a carne por exatamente dois minutos de cada lado. O objetivo é selar os sucos internos, não cozinhar a peça por completo; em seguida, retire as costeletas e reserve-as.

Enquanto o forno da cozinha esfria ou enquanto a carne descansa, prepare a abobrinha. Corte 2 unidades em fatias médias e cozinhe-as em água levemente salgada por sete minutos. Esse tempo é calibrado para que o vegetal atinja uma consistência macia, mas mantenha a estrutura visual, sem desmanchar. Escorra a água com uma escumadeira e misture imediatamente os vegetais com 75 g de azeite de oliva, o suco de 1 dente de alho picado finamente e 1 colher de chá de raspas de limão. Essa combinação cria uma nota cítrica vibrante que corta a gordura natural do cordeiro.

A preparação da manteiga aromática

Retorne à frigideira utilizada para a carne, onde restou o óleo de selagem. Adicione 45 g de manteiga e 2 dentes de alho amassados. Assim que a gordura atingir o ponto de efervescência, reduza o fogo e acrescente os outros 45 g de manteiga, permitindo que eles se incorporem completamente ao líquido em cerca de um minuto.

Junte ½ cebola roxa picada em cubos pequenos, 100 g de nozes trituradas ou em pedaços grosseiros e ½ colher de chá de páprica defumada. Mantenha a mistura no fogo por seis minutos, permitindo que as nozes liberem seus óleos essenciais e transfiram seu aroma à gordura. Finalize despejando o suco de meio limão diretamente na panela. Essa acididade abrupta interrompe o processo de coagulação da manteiga e fixa a textura aveludada da emulsão.

Montagem e serviço

A apresentação segue uma lógica de camadas que destaca cada componente. Sirva 200 g de iogurte natural como base no centro do prato. Sobre ele, disponha as fatias de abobrinha temperadas. Atope as costeletas de cordeiro e, por fim, finalize com um fio generoso da manteiga de nozes e páprica defumada, salpicando as nozes restantes sobre a carne. O resultado é um prato quente, equilibrado entre proteínas, gorduras saudáveis e frescura vegetal, ideal para refeições rápidas de semana ou jantares impromptu.

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Author`s name Anastasiya Zhukova
Correspondente do Pravda.Ru, atuando na edição em português do site.
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