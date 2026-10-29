Beshbarmak de pato: a gordura do caldo define o sabor da cebola refogada

O beshbarmak de pato adapta a receita tradicional cazaque para um contexto doméstico, substituindo o carneiro por uma ave que entrega um caldo mais denso e uma carne que se solta facilmente. O elemento central que une a massa macia e a proteína é o uso da própria gordura do caldo para refogar as cebolas, garantindo que a intensidade do sabor do pato permeie todo o prato. Esta versão serve seis pessoas.

Photo: commons.wikimedia.org by Рафхат Зарипов, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Бешбармак

O preparo e a técnica

A base da receita consiste em um pato inteiro, duas cebolas grandes e dois pacotes de massa pronta para beshbarmak (ou massa caseira de torta fina, cortada em tiras). O processo começa com o cozimento do pato em água com sal, pimenta e louro até que a carne esteja macia.

O gesto decisivo ocorre durante o cozimento: a gordura que sobe à superfície do caldo é retirada e levada ao fogo em uma frigideira. Nela, a cebola cortada em meias-luas é refogada até ficar translúcida e macia, podendo atingir um tom levemente dourado. Enquanto a cebola atinge essa textura, a massa é cozida no próprio caldo da ave.

Montagem e composição

Para finalizar, a carne é desossada e dividida em porções no prato. Sobre a carne, dispõe-se a massa cozida e, por cima de tudo, a cebola refogada na gordura do pato. O resultado é uma refeição calórica e substancial: cada porção contém aproximadamente 1148 kcal, com 48,9g de proteínas e 95,7g de gorduras, tornando-a ideal para jantares que demandam conforto e saciedade.