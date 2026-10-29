Portugal Mundo Sociedade CPLP Rússia economia Desporto Ciência
News All >

Beshbarmak de pato: a gordura do caldo define o sabor da cebola refogada

Receitas

O beshbarmak de pato adapta a receita tradicional cazaque para um contexto doméstico, substituindo o carneiro por uma ave que entrega um caldo mais denso e uma carne que se solta facilmente. O elemento central que une a massa macia e a proteína é o uso da própria gordura do caldo para refogar as cebolas, garantindo que a intensidade do sabor do pato permeie todo o prato. Esta versão serve seis pessoas.

Бешбармак
Photo: commons.wikimedia.org by Рафхат Зарипов, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Бешбармак

O preparo e a técnica

A base da receita consiste em um pato inteiro, duas cebolas grandes e dois pacotes de massa pronta para beshbarmak (ou massa caseira de torta fina, cortada em tiras). O processo começa com o cozimento do pato em água com sal, pimenta e louro até que a carne esteja macia.

O gesto decisivo ocorre durante o cozimento: a gordura que sobe à superfície do caldo é retirada e levada ao fogo em uma frigideira. Nela, a cebola cortada em meias-luas é refogada até ficar translúcida e macia, podendo atingir um tom levemente dourado. Enquanto a cebola atinge essa textura, a massa é cozida no próprio caldo da ave.

Montagem e composição

Para finalizar, a carne é desossada e dividida em porções no prato. Sobre a carne, dispõe-se a massa cozida e, por cima de tudo, a cebola refogada na gordura do pato. O resultado é uma refeição calórica e substancial: cada porção contém aproximadamente 1148 kcal, com 48,9g de proteínas e 95,7g de gorduras, tornando-a ideal para jantares que demandam conforto e saciedade.

Veja mais da Pravda.Ru no Google

Subscrever Pravda Telegram channel, Facebook, Twitter

Author`s name Anastasiya Zhukova
Correspondente do Pravda.Ru, atuando na edição em português do site.
Agora a ler
Guiné-Bissau inicia dragagem do Porto de Bissau para aumentar capacidade de atracação
Guiné-Bissau
Guiné-Bissau inicia dragagem do Porto de Bissau para aumentar capacidade de atracação
Maradona vai à China, ironiza Pelé, elogia Fidel e chama Bush de assassino
Mundo
Maradona vai à China, ironiza Pelé, elogia Fidel e chama Bush de assassino
Jasmim-de-inverno flori sem folhas e exige poda pós-floração para renovação
Jardinagem
Jasmim-de-inverno flori sem folhas e exige poda pós-floração para renovação
Mais populares
Salinidade recorde no Mar de Azov abre caminho para a colonização de tubarões e raias

A concentração de sal atingiu 16 промилле, a marca mais alta em 150 anos, eliminando a barreira natural que restringia espécies do Mar Negro.

Salinidade recorde no Mar de Azov abre caminho para a colonização de tubarões e raias
Jasmim-de-inverno flori sem folhas e exige poda pós-floração para renovação
Jasmim-de-inverno flori sem folhas e exige poda pós-floração para renovação
Toyota apresenta o protótipo GR Yaris M Concept com motor central e tração integral
Anne Hathaway exibiu sua manicure rubi: como reproduzi-la em casa
Diáspora portuguesa é hoje maior do que nas décadas de 60 e 70 Dmitriy Sokolov Confirmada adaptação de Harry Potter: fãs esperam surpresas na CCXP26 Olesya Kireeva Crisis e continuidade: o futuro do bolsonarismo após a fuga de Flávio para Miami Lubov Lulko
Trufas de banana e cacau sem forno ou açúcar refinado
Brabus revela picape P 900 Rocket Edition limitada a dez unidades
Versão mais dura do Outlander: edição especial chega à SEMA e reposiciona modelo para uso fora do asfalto
Versão mais dura do Outlander: edição especial chega à SEMA e reposiciona modelo para uso fora do asfalto
últimos materiais
Zorila: A defesa química do pequeno predador africano
10 animais com os quais um tigre preferiria não se meter
Repolhos preguiçosos na frigideira: técnica elimina enrolamento e mantém suculência total
Cometas não trouxeram a química da vida, diz nova simulação
Dor de cabeça súbita e explosiva pode ser emergência vascular, alerta neurologista
Cães como Akbash e Kangal perdem em duelos prolongados com lobos
Guiné-Bissau inicia dragagem do Porto de Bissau para aumentar capacidade de atracação
Projecto Água Segura para Vilas e Zonas Rurais avança 61,4% na província de Nampula
Calças de treino consolidam-se no guarda-roupa cotidiano
Vinícolas russas explodem: rotas viram atração principal de viagens nacionais
EnglishРусскийDeutschFrançaisSpain
Mapa Arquivo Sobre Os autores
Seleccione o erro ortográfico com o rato e carregue em Ctrl+Enter

Copyright © 1999-2026, «PRAVDA.Ru».

When reproducing our materials in whole or in part, hyperlink to PRAVDA.Ru should be made. The opinions and views of the authors do not always coincide with the point of view of PRAVDA.Ru's editors.