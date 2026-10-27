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Repolhos preguiçosos na frigideira: técnica elimina enrolamento e mantém suculência total

Receitas

A versão de "repolhos preguiçosos" preparada na frigideira simplifica a montagem do clássico prato, eliminando a etapa trabalhosa de enrolar o recheio nas folhas. O resultado é mantido através de uma técnica de pré-estufagem do repolho e a selagem da carne, garantindo que a suculência seja preservada em polpetas ovais cozidas em um molho rico de nata e tomate.

Ленивые голубцы
Photo: Pravda.Ru by Ольга Сакиулова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Ленивые голубцы

Para a textura ideal, a base sugere o uso de carne moída caseira, combinando 250 g de carne bovina e 250 g de carne suína.

Ingredientes

  • 500 g de carne moída (mistura de suína e bovina)
  • 400 g de repolho branco
  • 50 g de arroz
  • 1 cebola
  • 1 cenoura
  • 1 ovo cozido
  • 200 g de nata ou creme de leite (preferencialmente com teor de gordura acima de 30%)
  • 200 g de tomate pelado batido ou 2 colheres (sopa) de extrato de tomate
  • 5 colheres (sopa) de óleo vegetal
  • Sal e pimenta-do-reino a gosto

Modo de Preparo

Comece cozinhando o arroz: ferva 150 ml de água com uma pitada de sal e cozinhe o grão em fogo baixo, com a panela tampada, por 10 minutos. Escorra e reserve para esfriar.

Para a base de vegetais, pique a cebola finamente e rale a cenoura. Aqueça 2 colheres de óleo na frigideira e refogue a cebola até dourar levemente, adicionando a cenoura em seguida por cerca de 5 minutos.

O repolho deve ser limpo (removendo as folhas externas e o talo rígido) e cortado em tiras bem finas. Adicione-o à frigideira com os vegetais refogados, junte 100 ml de água e cozinhe tampado, em fogo baixo, por 30 minutos até que amoleça.

Em uma tigela, misture a carne moída, o ovo cozido picado, o arroz frio e os vegetais refogados. Tempere com sal e pimenta e misture até obter a homogeneidade.

Molde pequenas polpetas ovais — molhar as mãos em água fria evita que a massa grude. Aqueça as 3 colheres de óleo restantes em uma frigideira grande e sele as polpetas em fogo alto até dourarem. O objetivo aqui é apenas "selar" os sucos internos.

Para a finalização, misture a nata com o extrato de tomate (ou tomates batidos), sal e pimenta. Despeje esse molho sobre a carne e cozinhe, com a panela tampada e em fogo baixo, por mais 40 minutos.

Observações Editoriais

A escolha de uma nata com maior teor de gordura é fundamental para a cremosidade e profundidade do molho. Para quem busca camadas extras de sabor, a adição de ervas frescas como salsinha, coentro ou dill, ou ainda especiarias como cominho e páprica doce à massa de carne, é uma variação recomendada para elevar o perfil aromático do prato.

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Author`s name Ksenia Semenova
Correspondente do Pravda.Ru, atuando na edição em português do site
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