Portugal Mundo Sociedade CPLP Rússia economia Desporto Ciência
News All >

Kakay Shurpe: sopa chuvash usa fervura dupla para caldo límpido sem refogados

Receitas

O Kakay Shurpe é um pilar da culinária chuvash, onde a hospitalidade se manifesta em um caldo denso e nutritivo. Diferente de outras sopas de carne, este prato dispensa refogados ou técnicas complexas: o sabor profundo emerge do cozimento lento e da sequência rigorosa de adição dos ingredientes, valorizando a pureza dos produtos.

Шурпа
Photo: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use
Шурпа

Ingredientes

Para preparar 8 porções desta versão caseira, são necessários:

  • 1 kg de cordeiro com osso
  • 1,5 kg de rins bovinos
  • 2,5 a 3 litros de água
  • 500 g de cebola picada em cubos pequenos
  • 150 g de farelo de trigo (trigo para cuscuz/estuque)
  • 2 colheres de chá de sal
  • Pimenta-do-reino em grãos e folha de louro a gosto
  • Endro fresco, cebolinha e alho (para servir)

O processo de preparo

A base do prato é um caldo límpido, alcançado através de uma técnica de fervura dupla para purificar as carnes e miúdos.

Primeiro, coloque a carne e os rins em água fria. Leve ao fogo e ferva por 7 a 10 minutos. Após esse tempo, descarte totalmente a primeira água e lave os ingredientes. Este passo é essencial para remover impurezas e garantir a transparência do caldo.

Retorne a carne e os rins à panela com 2,5 a 3 litros de água limpa e fria. Adicione o sal e cozinhe em fogo baixo, com a panela tampada, por no mínimo 2 horas e meia. O ponto ideal é quando a carne se solta facilmente dos ossos.

Na culinária chuvash, os vegetais não são refogados. Enquanto a carne cozinha, pique a cebola. Quando a carne estiver macia, retire-a e os miúdos da panela. Adicione a cebola e o farelo de trigo ao caldo fervente, cozinhando por 15 a 20 minutos até que o cereal esteja no ponto.

Separe a carne dos ossos e corte as carnes e miúdos em pedaços pequenos. Retorne-os à panela com o cereal e a cebola. Finalize com a folha de louro e a pimenta-do-reino moída. Deixe a sopa ferver brevemente e retire do fogo imediatamente.

Variações e Finalização

A textura da sopa pode ser ajustada substituindo o farelo de trigo por cevada, arroz, milhete ou cevada perolada. No caso da cevada perolada, por exigir um tempo de cozimento superior, recomenda-se prepará-la separadamente e adicioná-la apenas no prato.

Para preservar o aroma original da carne, o endro, a cebolinha e o alho amassado não vão na panela. Eles são servidos separadamente à mesa, permitindo que cada pessoa personalize sua porção com a frescura das ervas.

Veja mais da Pravda.Ru no Google

Subscrever Pravda Telegram channel, Facebook, Twitter

Author`s name Olesya Kireeva
Correspondente do Pravda.Ru, atuando na edição em português do site.
Agora a ler
Arapaima: o predador que desafia a lógica da biônica
Curiosidades
Arapaima: o predador que desafia a lógica da biônica
Trufas de banana e cacau sem forno ou açúcar refinado
Receitas e Culinária
Trufas de banana e cacau sem forno ou açúcar refinado
Brabus revela picape P 900 Rocket Edition limitada a dez unidades
Carros
Brabus revela picape P 900 Rocket Edition limitada a dez unidades
Mais populares
A maioria desconhece: micro-ondas pode ser um aliado na conservação de alimentos

Descubra como aproveitar melhor o micro-ondas para conservar seus alimentos e manter o aparelho em ótimo estado. Um guia crucial para a segurança na cozinha.

A maioria desconhece: micro-ondas pode ser um aliado na conservação de alimentos
Vinagrete frito: legumes em cubos e azeitonas
Vinagrete frito: legumes em cubos e azeitonas
Stufado de legumes: o sal final e o descanso definem a textura
Beleza além do verniz polido: escolhas físicas que garantem resistência nas pontas dos dedos
Crisis e continuidade: o futuro do bolsonarismo após a fuga de Flávio para Miami Lubov Lulko Negociações de alto risco: contatos diretos entre Finlândia, Noruega e Kremlin definem novos rumos Evgenia Rumyantseva A vitória de Lula: mudanças que podem impactar todos os brasileiros! Petr Ermilin
Toyota apresenta o protótipo GR Yaris M Concept com motor central e tração integral
Inglês em destaque: Harry Kane superou Mbappé e Yamal na votação
Gracie Abrams escolhe sapatos brancos com meias pretas de 80 deniers
Gracie Abrams escolhe sapatos brancos com meias pretas de 80 deniers
últimos materiais
Nacala ganhou nova rota: Ethiopian Airlines liga o norte de Moçambique à Etiópia
Flávio Dino determina inquérito da PF sobre interferência estrangeira em eleições brasileiras
Raiz opaca já no dia seguinte: o detalhe do processo que ninguém nota
Soba com edamame e vinagrete: receita pronta em 20 minutos
Rússia direciona mais de 80% das exportações industriais não energéticas para parceiros
Kakay Shurpe: sopa chuvash usa fervura dupla para caldo límpido sem refogados
Justiça do Trabalho bloqueia ataques a funcionários por demonstrarem gesto L
Elite financeira lucra com a causa e a solução da crise climática
Cerca viva: a densidade que filtra 50% da poeira do ar
Mercedes-Benz C350 2027 recebe motor M254 EVO com compressor elétrico
EnglishРусскийDeutschFrançaisSpain
Mapa Arquivo Sobre Os autores
Seleccione o erro ortográfico com o rato e carregue em Ctrl+Enter

Copyright © 1999-2026, «PRAVDA.Ru».

When reproducing our materials in whole or in part, hyperlink to PRAVDA.Ru should be made. The opinions and views of the authors do not always coincide with the point of view of PRAVDA.Ru's editors.