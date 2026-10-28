Kakay Shurpe: sopa chuvash usa fervura dupla para caldo límpido sem refogados

O Kakay Shurpe é um pilar da culinária chuvash, onde a hospitalidade se manifesta em um caldo denso e nutritivo. Diferente de outras sopas de carne, este prato dispensa refogados ou técnicas complexas: o sabor profundo emerge do cozimento lento e da sequência rigorosa de adição dos ingredientes, valorizando a pureza dos produtos.
Para preparar 8 porções desta versão caseira, são necessários:
A base do prato é um caldo límpido, alcançado através de uma técnica de fervura dupla para purificar as carnes e miúdos.
Primeiro, coloque a carne e os rins em água fria. Leve ao fogo e ferva por 7 a 10 minutos. Após esse tempo, descarte totalmente a primeira água e lave os ingredientes. Este passo é essencial para remover impurezas e garantir a transparência do caldo.
Retorne a carne e os rins à panela com 2,5 a 3 litros de água limpa e fria. Adicione o sal e cozinhe em fogo baixo, com a panela tampada, por no mínimo 2 horas e meia. O ponto ideal é quando a carne se solta facilmente dos ossos.
Na culinária chuvash, os vegetais não são refogados. Enquanto a carne cozinha, pique a cebola. Quando a carne estiver macia, retire-a e os miúdos da panela. Adicione a cebola e o farelo de trigo ao caldo fervente, cozinhando por 15 a 20 minutos até que o cereal esteja no ponto.
Separe a carne dos ossos e corte as carnes e miúdos em pedaços pequenos. Retorne-os à panela com o cereal e a cebola. Finalize com a folha de louro e a pimenta-do-reino moída. Deixe a sopa ferver brevemente e retire do fogo imediatamente.
A textura da sopa pode ser ajustada substituindo o farelo de trigo por cevada, arroz, milhete ou cevada perolada. No caso da cevada perolada, por exigir um tempo de cozimento superior, recomenda-se prepará-la separadamente e adicioná-la apenas no prato.
Para preservar o aroma original da carne, o endro, a cebolinha e o alho amassado não vão na panela. Eles são servidos separadamente à mesa, permitindo que cada pessoa personalize sua porção com a frescura das ervas.
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