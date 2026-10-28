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Soba com edamame e vinagrete: receita pronta em 20 minutos

Receitas

O encontro entre a macarrão de trigo sarraceno e os feijões de soja edamame em estágio de maturação láctea resulta em um prato equilibrado, onde a estrutura firme da massa se apoia no sabor vegetal da leguminosa. A adição de vegetais frescos completa a composição, oferecendo leveza sem comprometer a saciedade.

Гречневая лапша с овощами
Photo: commons.wikimedia.org by tab2_dawa, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Гречневая лапша с овощами

A base do prato é definida por 75 g de macarrão soba, que deve ser cozido em água sem sal, pois o molho já traz a salinidade necessária. O cozimento dura de 3 a 5 minutos, variando conforme a espessura da massa, seguindo as orientações da embalagem. Após o preparo, a massa é lavada, escorrida e temperada com parte da vinagrete.

Preparo dos componentes e montagem

Os 150 g de feijões edamame congelados são cozidos em água salgada fervente por 5 a 10 minutos. O ponto ideal é quando o grão está macio, mas ainda retém uma leve resistência à mordida. Devem ser escorridos em peneira para remover o excesso de água.

Enquanto isso, prepara-se a vinagrete misturando 2 colheres de sopa de molho de soja, 2 colheres de sopa de azeite de oliva e 2 colheres de chá de vinagre de maçia em um recipiente pequeno, até obter uma emulsão homogênea.

Para finalizar os acompanhamentos, 100 g de tomates-cereja são cortados ao meio e 20 g de cebola roxa são fatiados em lâminas finas. Um ovo de galinha é cozido até ficar duro, resfriado e dividido ao meio. As folhas de alface (50 g) servem de leito para a montagem no fundo de uma tigela funda.

A montagem segue a ordem das folhas, massa, edamame, tomate, cebola e, por último, as metades do ovo. O restante da vinagrete é derramado sobre os ingredientes, e o prato é finalizado com 1 colher de chá de gergelim.

Esta receita totaliza um tempo de preparo de 15 a 20 minutos e permite adaptações práticas: o edamame pode ser substituído por feijão ou tofu, e o macarrão soba pode ser trocado por quinoa ou arroz. O resultado é uma refeição completa, adequada para o almoço ou jantar, mantendo a saciedade sem a sensação de peso.

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Author`s name Polina Petrova
Correspondente do Pravda.Ru, atuando na edição em português do site.
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