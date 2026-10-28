Portugal Mundo Sociedade CPLP Rússia economia Desporto Ciência
News All >
Mistura de dolomita e torta de mostarda acelera decomposição de folhas no jardim
Tenet Plus L4 prioriza previsibilidade mecânica e suspensão resistente em vez de tecnologia de ponta
IA na medicina russa gera atrito ao substituir a interação humana por dados
Spatifillo murcha com solo úmido: teste do dedo evita apodrecimento das raízes
Salpiglossis Dolly mantém estrutura e floresce em canteiros sujeitos a vento e chuva intensa
Cozinha de emergência para dias corridos: a técnica que transformou o aproveitamento do repolho caseiro
Cálcio e gravidez: o verdadeiro impacto hormonal na saúde bucal
Partículas fantasmagóricas atravessando a realidade: vestígios ocultos revelam a origem de toda a matéria
Solyanka em 30 minutos com salmoura de azeitonas

Trufas de banana e cacau sem forno ou açúcar refinado

Receitas

Trufas de chocolate caseiras podem ser obtidas sem o uso de fogão ou açúcar refinado, baseando-se na estrutura natural de bananas maduras e cacau para alcançar a textura macia e delicada característica de confeitos profissionais.

Трюфели
Photo: Pravda.Ru by Елена Назарова is licensed under publiс domain
Трюфели

A Engenharia da Massa e a Estrutura

A base do doce é formada por 2 bananas maduras, transformadas em purê homogêneo. A etapa decisiva para a consistência reside na incorporação de 4 colheres de sopa de cacau em pó, uma pitada de sal e, opcionalmente, 1 colher de sopa de mel. A interação entre a umidade da fruta e a absorção do cacau cria a mistura viscosa necessária para a sustentação do doce.

Para conferir resistência e contraste textural, adicionam-se 50 g de nozes trituradas. Caso a massa apresente-se excessivamente fluida, a estrutura pode ser reforçada com a adição de 1 colher de sopa de farinha de aveia, garantindo a plasticidade ideal para a modelagem.

Temperatura e Finalização

O controle da temperatura é fundamental: a massa deve repousar no refrigerador por 15 minutos. Este resfriamento é o ponto crítico que torna a mistura densa e moldável, permitindo a formação de esferas precisas. Para facilitar a manipulação e evitar a aderência às mãos, recomenda-se o uso de água nas palmas.

O acabamento é feito através do empanamento em 2 colheres de sopa de coco ralado ou em cacau em pó adicional. Para preservar a integridade da forma e o frescor, o armazenamento deve ser mantido sob refrigeração.

Veja mais da Pravda.Ru no Google

Subscrever Pravda Telegram channel, Facebook, Twitter

Author`s name Polina Petrova
Correspondente do Pravda.Ru, atuando na edição em português do site.
Agora a ler
Em Bali, maré alta isola turistas em praias cercadas por falésias
Turismo
Em Bali, maré alta isola turistas em praias cercadas por falésias
Gatos: a linguagem emocional por trás dos gestos cotidianos
Animais
Gatos: a linguagem emocional por trás dos gestos cotidianos
Massa de Pizza de Ricota: Técnica de Sub-amassamento e Controle de Umidade
Receitas e Culinária
Massa de Pizza de Ricota: Técnica de Sub-amassamento e Controle de Umidade
Mais populares
A maioria desconhece: micro-ondas pode ser um aliado na conservação de alimentos

Descubra como aproveitar melhor o micro-ondas para conservar seus alimentos e manter o aparelho em ótimo estado. Um guia crucial para a segurança na cozinha.

A maioria desconhece: micro-ondas pode ser um aliado na conservação de alimentos
Vinagrete frito: legumes em cubos e azeitonas
Vinagrete frito: legumes em cubos e azeitonas
Stufado de legumes: o sal final e o descanso definem a textura
Inglês em destaque: Harry Kane superou Mbappé e Yamal na votação
Negociações de alto risco: contatos diretos entre Finlândia, Noruega e Kremlin definem novos rumos Evgenia Rumyantseva Vučić perdeu as eleições antecipadas: Sérvia chegou ao poder com base em slogans Lubov Lulko A vitória de Lula: mudanças que podem impactar todos os brasileiros! Petr Ermilin
Gracie Abrams escolhe sapatos brancos com meias pretas de 80 deniers
Beleza além do verniz polido: escolhas físicas que garantem resistência nas pontas dos dedos
Irina Shayk apresenta nova técnica de maquiagem durante a Semana de Moda de Milão
Irina Shayk apresenta nova técnica de maquiagem durante a Semana de Moda de Milão
últimos materiais
Mistura de dolomita e torta de mostarda acelera decomposição de folhas no jardim
Tenet Plus L4 prioriza previsibilidade mecânica e suspensão resistente em vez de tecnologia de ponta
Trufas de banana e cacau sem forno ou açúcar refinado
IA na medicina russa gera atrito ao substituir a interação humana por dados
Spatifillo murcha com solo úmido: teste do dedo evita apodrecimento das raízes
Salpiglossis Dolly mantém estrutura e floresce em canteiros sujeitos a vento e chuva intensa
Cozinha de emergência para dias corridos: a técnica que transformou o aproveitamento do repolho caseiro
Cálcio e gravidez: o verdadeiro impacto hormonal na saúde bucal
Partículas fantasmagóricas atravessando a realidade: vestígios ocultos revelam a origem de toda a matéria
Solyanka em 30 minutos com salmoura de azeitonas
EnglishРусскийDeutschFrançaisSpain
Mapa Arquivo Sobre Os autores
Seleccione o erro ortográfico com o rato e carregue em Ctrl+Enter

Copyright © 1999-2026, «PRAVDA.Ru».

When reproducing our materials in whole or in part, hyperlink to PRAVDA.Ru should be made. The opinions and views of the authors do not always coincide with the point of view of PRAVDA.Ru's editors.