Cozinha de emergência para dias corridos: a técnica que transformou o aproveitamento do repolho caseiro

Quando a colheita de repolho é abundante, mas o tempo para lidar com massas fermentadas é escasso, os "kefirushki" surgem como uma solução prática. São pastéis caseiros fritos, onde a base de kefir substitui o fermento biológico, resultando em uma massa macia com uma crosta dourada e crocante, preparada rapidamente na frigideira.
Para a massa:
300 ml de kefir
1 ovo
1 colher de chá de bicarbonato de sódio
1 colher de sopa de açúcar
1 pitada de sal
400-450 g de farinha de trigo
2 colheres de sopa de óleo vegetal
Para o recheio:
500 g de repolho branco
1 cebola
1 cenoura
Sal e pimenta-do-reino a gosto
2 colheres de sopa de extrato de tomate (opcional)
Óleo vegetal para refogar
O fluxo de trabalho começa pelo recheio, permitindo que ele amorne antes de ser integrado à massa.
Comece picando a cebola e ralando a cenoura. O repolho deve ser cortado em tiras finas. Em uma panela com óleo aquecido, refogue a cebola e a cenoura até amolecerem e adicione o repolho. Cozinhe a mistura por 15 a 20 minutos, temperando com sal e pimenta. Se desejar um sabor mais intenso, incorpore o extrato de tomate neste momento. Retire do fogo.
Para a massa, misture em uma tigela o kefir, o ovo, o açúcar, o sal e o bicarbonato de sódio. Adicione a farinha peneirada gradualmente, sovando até obter uma massa macia e elástica.
Divida a massa em porções iguais e abra cada pedaço em formato de disco. Coloque uma porção do recheio de repolho no centro e feche as bordas firmemente, moldando o pastel. Frite em uma frigideira com óleo quente, em fogo médio, por cerca de 3 a 4 minutos de cada lado, até que fiquem dourados.
A vedação rigorosa das bordas e a moderação na quantidade de recheio são fundamentais para que os pastéis não abram durante a fritura. Para quem busca uma textura ainda mais delicada, a substituição de parte da massa por uma colher de sopa de sour cream (creme azedo) é uma alternativa viável. O prato deve ser servido quente, podendo ser acompanhado de sour cream ou consumido como um lanche rápido.
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