Solyanka em 30 minutos com salmoura de azeitonas

A solyanka é conhecida por ser uma sopa densa e complexa, geralmente exigindo longas horas de cozimento para extrair a profundidade dos caldos. No entanto, é possível alcançar esse perfil gustativo em apenas 30 minutos utilizando um recurso simples: a salmoura das azeitonas. Esse ingrediente substitui a necessidade de caldos elaborados ou alcaparras, conferindo a acidez e a picância características ao prato, mesmo quando preparado com água.
O segredo da textura e do gosto começa na frigideira. O processo inicia com 100 g de barriga de porco defumada cortada em cubos, fritando por 3 a 5 minutos até dourar. Como a própria gordura da carne é suficiente, não há necessidade de adicionar óleo. Em seguida, acrescentam-se 120 g de cebola cortada em quartos de rodelas e, assim que começarem a dourar, 150 g de pepinos conservados ou em conserva, cortados em fatias finas, refogando tudo por mais 5 minutos.
Para equilibrar a acidez e dar corpo, adicionam-se 2 colheres de sopa de extrato de tomate e 2 colheres de chá de açúcar. Um pouco de água é vertido na mistura para homogeneizar a textura, deixando a base cozinhar por cerca de 10 a 12 minutos.
Enquanto a base refoga, leva-se ao fogo 1,5 litro de água ou caldo. Quando ferver, adicionam-se 200 g de batatas cortadas em bastões, cozinhando-as por 12 a 15 minutos até ficarem macias.
Com a batata pronta, a base refogada é transferida para a panela. Assim que a sopa voltar a ferver, entram os ingredientes finais: 100 g de linguiça tipo caçadora (corte em rodelas), 80 g de azeitonas verdes e folhas de louro.
O passo decisivo ocorre agora: a adição de 150 ml da salmoura das azeitonas. Essa etapa define o perfil sensorial da solyanka. A sopa deve ferver por mais alguns minutos, finalizando com endro (dill) a gosto. O sal deve ser colocado apenas ao final, ajustando conforme a salinidade dos ingredientes já presentes.
Embora possa ser servida imediatamente, deixar a sopa descansar tampada por 20 minutos permite que os sabores se integrem melhor. Acompanhamentos como creme de leite (sour cream) e limão ficam a critério de quem serve.
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