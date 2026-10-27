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Salada quente de frango e berinjela com molho de suco da carne

Receitas

Esta salada quente equilibra a textura densa da berinjela grelhada com a leveza do peito de frango. O elemento central do prato não está apenas nos ingredientes, mas no aproveitamento do suco natural da carne liberado na frigideira durante a cocção, que serve como base para o molho, conferindo profundidade e unidade ao sabor final.

Салат с курицей и зеленью
Photo: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use
Салат с курицей и зеленью

Ingredientes

  • 600 g de peito de frango
  • 4 berinjelas médias (preferencialmente finas)
  • 20 tomates-cereja (ou 4 a 5 tomates grandes e doces)
  • 1 maço de coentro
  • Manjericão, orégano e pimenta-do-reino para marinar o frango
  • 2 colheres (sopa) de óleo vegetal
  • 1 colher (chá) de mel
  • 0,5 colher (chá) de mostarda
  • 1 colher (sopa) de suco de limão
  • 4 colheres (sopa) do caldo da carne (proveniente da fritura do frango)
  • Alho picado a gosto

Modo de Preparo

Comece marinando o peito de frango com manjericão, orégano e pimenta-do-reino, deixando descansar por 20 a 30 minutos. Leve a carne à frigideira aquecida e grelhe por 8 a 10 minutos de cada lado. O ponto crucial aqui é não ressecar a carne e, obrigatoriamente, reservar o caldo que se formou no fundo da panela para a etapa do molho. Após o cozimento, corte o frango em tiras finas.

Para as berinjelas, corte-as em tiras e tempere com sal. Após a liberação do líquido excedente, esprema os pedaços com as mãos e frite-os até que fiquem macios.

O molho é preparado misturando as 4 colheres do caldo da carne reservadas com o óleo vegetal, o mel, o suco de limão, a mostarda e o alho picado, batendo até a mistura ficar homogênea.

Em um recipiente fundo, combine o frango, as berinjelas, os tomates (cortados ao meio se forem cereja, ou em gomos se forem grandes) e o coentro picado. Adicione o molho, ajuste o sal e a pimenta e misture delicadamente.

A etapa final requer paciência: deixe a salada descansar por 15 a 20 minutos antes de servir. Esse tempo de repouso é o que permite que os ingredientes troquem sabores e que as notas doces, ácidas e picantes se harmonizem completamente.

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Author`s name Polina Petrova
Correspondente do Pravda.Ru, atuando na edição em português do site.
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