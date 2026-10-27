Massa de Pizza de Ricota: Técnica de Sub-amassamento e Controle de Umidade

A massa de pizza de ricota (ou queijo cottage) surge como uma alternativa estrutural à base fermentada clássica, eliminando as horas de espera sem sacrificar a consistência. O processo é ágil: vinte minutos de manipulação ativa seguidos por vinte minutos de descanso. O segredo da arquitetura desta massa reside na substituição parcial da hidratação e dos agentes aglutinantes da farinha por uma massa láctea, resultando em uma borda crocante por fora e aerada por dentro.

Photo: Pravda.Ru by Дмитрий Белов is licensed under Все права защищены Молоко и творог в кастрюле

A precisão da textura do queijo

A fundação de toda a estrutura depende do estado do ingrediente principal: 200 g de ricota (ou queijo fresco) com 9% de gordura. O controle da umidade é decisivo; o excesso de soro exigiria a adição de mais farinha, transformando a base delicada em um disco rígido. Para evitar isso, a operação crítica é passar o queijo por uma peneira metálica fina. Embora o liquidificador seja uma opção, a peneira garante a homogeneidade necessária para que a textura final seja uniforme.

A disciplina do batimento e o controle do glúten

A montagem segue uma separação rigorosa entre as fases líquida e seca. Inicialmente, misturam-se o ovo, 0,5 colher de chá de sal, 0,5 colher de chá de açúcar, 2 colheres de sopa de óleo vegetal e 2 colheres de sopa de creme de leite (20%). O ovo deve ser batido até formar uma leve espuma, assegurando a dissolução total dos cristais de sal e açúcar, antes de ser integrado ao queijo peneirado.

A introdução dos secos ocorre com 200 g de farinha peneirada junto a 0,5 colher de chá de bicarbonato de sódio, garantindo a distribuição equânime do agente expansor. No entanto, o ponto de virada da receita é o tempo de amassamento. A mistura deve ser trabalhada primeiro com espátula e depois com as mãos, mas com rigorosa limitação de tempo. O excesso de manipulação ativa o glúten, o que resultaria em uma massa borrachexa após o forno. O sinal de sucesso é a massa macia e levemente pegajosa, porém plástica; esse "sub-amassamento" é o parâmetro técnico que define a leveza do resultado.

Estabilização e finalização

Após a mistura, a massa repousa sob filme plástico por 20 minutos. Este intervalo não é uma fermentação, mas um tempo técnico para a hidratação do amido e estabilização da estrutura após o esforço mecânico. O ponto final de preparo é atingido quando a massa pode ser aberta em um círculo de aproximadamente 30 cm, mantendo-se fina, porém resistente o suficiente para suportar o recheio sem romper.

Nutricionalmente, a base apresenta 379,24 kcal por porção, compostas por 17,52 g de gorduras, 15,05 g de proteínas e 40,19 g de carboidratos, consolidando a massa como um elemento estrutural e nutricional do prato.