Stufado de legumes: o sal final e o descanso definem a textura

Stufado de legumes em panela de pressão é uma escolha que faz sentido na temporada de verão e outono. O valor do prato não está na complexidade do processo, mas na qualidade dos ingredientes: legumes colhidos no campo possuem uma densidade de sabor e aroma difícil de reproduzir com versões de estufa ou armazenamento. O resultado é um guisado macio e suculento, onde cada componente mantém sua textura natural, sem desmanchar. A preparação é tranquila, pois o aquecimento uniforme permite que os legumes liberem seus sucos lentamente, sem exigir atenção constante.

Photo: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use Рагу из кабачков и моркови

A base aromática e a geometria do corte

O ponto decisivo na técnica reside na sequência de refogamento e no tamanho das fatias. Cebola, pimentão doce e alho constroem a base aromática, mas é o batata que aporta volume e uma doçura natural, enquanto a abobrinha confere delicadeza. Para que tudo cozinhe ao mesmo tempo, os legumes devem ser cortados em pedaços de tamanho semelhante; raízes mais densas, como a batata, pedem fatias ligeiramente mais finas. Essa precisão na preparação define a textura final: os legumes amaciam o suficiente para absorver os sabores vizinhos sem perder a estrutura.

Ingredientes e preparo

Para quatro porções, utilize três tomates, duas batatas, duas cebolas, uma abobrinha, uma berinjela, um pimentão vermelho doce e dois dentes de alho. Complemente com metade de um cacho de ervas secas, óleo vegetal refinado, sal e pimenta-do-reino moída.

Prepare os ingredientes lavando e descascando a cebola, o alho e a batata. Pique a cebola, triture o alho e corte a batata em pedaços médios. Fatie a abobrinha, o tomate e a berinjela de forma similar, removendo os pedúnculos. Limpe o pimentão de sementes e corte em cubos pequenos. Pique as ervas.

Na tigela da panela de pressão, adicione o óleo vegetal e ative o modo de fritura. Refogue a cebola picada por cinco minutos. Em seguida, incorpore os pedaços de batata e continue o preparo por mais cinco minutos, ou até o ciclo do modo terminar. Adicione então os demais legumes preparados: abobrinha, berinjela, pimentão, tomates e alho.

Acabamento e variação

Um detalhe importante é o sal. Adicione-o apenas no final do cozimento, ou mesmo direto no prato. Isso impede que os legumes percam umidade excessiva durante o preparo e ajudam a manter a firmeza. Prove o prato e ajuste com pimenta-do-reino se necessário. Feche a tampa e deixe o guisado descansar por cinco minutos. Esse tempo é essencial para que os aromas se integrem e a estrutura dos legumes se estabilize.

Sirva como prato principal quente ou como acompanhamento. A receita aceita variações: substituindo o sal por molho de soja e a pimenta preta por um molho picante líquido, obtém-se uma versão mais acentuada. A lógica é simples: quanto mais frescos os legumes, menos condimentos são necessários para revelar suas propriedades naturais.