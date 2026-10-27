Portugal Mundo Sociedade CPLP Rússia economia Desporto Ciência
News All >

Vinagrete frito: legumes em cubos e azeitonas

Receitas

O vinagrete frito propõe uma inversão da lógica tradicional do salada de legumes: em vez de cozinhar os vegetais em água, eles são levados à frigideira. Essa mudança de técnica altera a estrutura do prato, conferindo aos legumes uma textura mais densa e um sabor concentrado. A atualização da receita substitui os conservados clássicos por azeitonas verdes e alcaparras, transformando o prato em uma entrada autônoma ou em um acompanhamento para carnes e peixes.

Винегрет
Photo: torange.biz by tOrange.biz, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Винегрет

A técnica da fritura individual

O ponto crucial para que o resultado não se transforme em um refogado comum é fritar cada legume separadamente e sem a adição de sal durante o processo. Para manter a definição do corte em cubos e a pureza de cada sabor, os vegetais devem ser preparados em fogo médio, evitando que queimem.

Ingredientes:

  • 300 g de beterraba
  • 250 g de batata
  • 150 g de cenoura
  • 150 g de cebola
  • 150 g de azeitonas verdes sem caroço
  • 1 colher de sopa de alcaparras
  • Óleo vegetal para fritar
  • Sal a gosto

Molho:

  • 50 g de azeite de oliva extra virgem
  • 1 colher de sopa de mostarda (doce ou bávara)

Preparo e montagem

A beterraba, a cenoura e a batata devem ser cortadas em cubos grandes. É fundamental lavar a batata em água fria, utilizando uma peneira, para remover o excesso de amido antes de levar ao fogo.

Os legumes são fritos sequencialmente em uma frigideira funda. Após a preparação das raízes, utiliza-se o mesmo óleo para fritar a cebola, cortada em quartos de rodelas. As azeitonas devem ser fatiadas em anéis.

A montagem é feita apenas com os legumes completamente frios. Eles são misturados às azeitonas e alcaparras, temperados com um pouco de sal grosso e finalizados com o molho de azeite e mostarda. O equilíbrio reside no contraste entre a densidade dos legumes fritos e a acidez dos elementos em conserva.

Veja mais da Pravda.Ru no Google

Subscrever Pravda Telegram channel, Facebook, Twitter

Agora a ler
Revolução na silhueta das botas: mudanças estruturais que alteraram a harmonia dos visuais atuais
Mulher
Revolução na silhueta das botas: mudanças estruturais que alteraram a harmonia dos visuais atuais
Bentley Torcal First Edition define teto técnico do SUV elétrico com 876 cv
Carros
Bentley Torcal First Edition define teto técnico do SUV elétrico com 876 cv
Arapaima: o predador que desafia a lógica da biônica
Curiosidades
Arapaima: o predador que desafia a lógica da biônica
Mais populares
Gatos: a linguagem emocional por trás dos gestos cotidianos

Análise do comportamento felino revela que gestos como o atrito da cabeça e o sono em proximidade funcionam como marcadores químicos e sinais de segurança, redefinindo a percepção do vínculo com o tutor.

Gatos: a linguagem emocional por trás dos gestos cotidianos
Arapaima: o predador que desafia a lógica da biônica
Arapaima: o predador que desafia a lógica da biônica
Bicarbonato e vinagre para limpar ralos: método seguro para tubulações de plástico
Esmalte laranja mandarina: escolha do tom pelo subtom da pele e efeito do acabamento
Líder moçambicano Venâncio Mondlane é criticado por silêncio após a vitória de Lula no Brasil Evgenia Rumyantseva Vučić perdeu as eleições antecipadas: Sérvia chegou ao poder com base em slogans Lubov Lulko A vitória de Lula: mudanças que podem impactar todos os brasileiros! Petr Ermilin
Ragdoll e Birmanesa: características e cuidados para a longevidade dos gatos
Painel de poliestireno expandido no fundo de canteiros cria microclima para transplante até 10 dias antes
Golfinho-piloto: a espécie que força orcas a recuar
Golfinho-piloto: a espécie que força orcas a recuar
últimos materiais
Ussene Isse revela plano de qualificação de profissionais em Maputo
Glaciar Barnes: revelações surpreendentes sobre o clima da Terra Baffin
O equilíbrio que ninguém nota: o que define o sucesso de qualquer massa no forno
IMI: proprietários podem estar a pagar mais do que o devido por falta de atualização do VPT
Vinagrete frito: legumes em cubos e azeitonas
Países Baixos alocam US$ 500 milhões para fundo de conservação florestal idealizado pelo Brasil
Gabinete de Combate à Corrupção do Niassa investiga desvio de 19 milhões de Meticais
Ativos do Estado em ruína: lei obriga pagamento integral e trava projetos de habitação
Denim AW26: Da utilidade à construção formal
Estudantes moçambicanos na Rússia: Presidente garante acompanhamento reforçado
EnglishРусскийDeutschFrançaisSpain
Mapa Arquivo Sobre Os autores
Seleccione o erro ortográfico com o rato e carregue em Ctrl+Enter

Copyright © 1999-2026, «PRAVDA.Ru».

When reproducing our materials in whole or in part, hyperlink to PRAVDA.Ru should be made. The opinions and views of the authors do not always coincide with the point of view of PRAVDA.Ru's editors.