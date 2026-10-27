Vinagrete frito: legumes em cubos e azeitonas

O vinagrete frito propõe uma inversão da lógica tradicional do salada de legumes: em vez de cozinhar os vegetais em água, eles são levados à frigideira. Essa mudança de técnica altera a estrutura do prato, conferindo aos legumes uma textura mais densa e um sabor concentrado. A atualização da receita substitui os conservados clássicos por azeitonas verdes e alcaparras, transformando o prato em uma entrada autônoma ou em um acompanhamento para carnes e peixes.

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A técnica da fritura individual

O ponto crucial para que o resultado não se transforme em um refogado comum é fritar cada legume separadamente e sem a adição de sal durante o processo. Para manter a definição do corte em cubos e a pureza de cada sabor, os vegetais devem ser preparados em fogo médio, evitando que queimem.

Ingredientes:

300 g de beterraba

250 g de batata

150 g de cenoura

150 g de cebola

150 g de azeitonas verdes sem caroço

1 colher de sopa de alcaparras

Óleo vegetal para fritar

Sal a gosto

Molho:

50 g de azeite de oliva extra virgem

1 colher de sopa de mostarda (doce ou bávara)

Preparo e montagem

A beterraba, a cenoura e a batata devem ser cortadas em cubos grandes. É fundamental lavar a batata em água fria, utilizando uma peneira, para remover o excesso de amido antes de levar ao fogo.

Os legumes são fritos sequencialmente em uma frigideira funda. Após a preparação das raízes, utiliza-se o mesmo óleo para fritar a cebola, cortada em quartos de rodelas. As azeitonas devem ser fatiadas em anéis.

A montagem é feita apenas com os legumes completamente frios. Eles são misturados às azeitonas e alcaparras, temperados com um pouco de sal grosso e finalizados com o molho de azeite e mostarda. O equilíbrio reside no contraste entre a densidade dos legumes fritos e a acidez dos elementos em conserva.