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Panquecas de cenoura: perfil aromático de biscoito de especiarias com gengibre, canela e cravo

Receitas

Panquecas de cenoura com um perfil aromático que remete aos biscoitos de especiarias. O equilíbrio entre a doçura natural do vegetal e a combinação de gengibre, canela e cravo transforma um ingrediente cotidiano em um prato com profundidade gustativa, ideal para quem busca um preparo rápido e reconfortante.

Оладьи с морковью и орехами
Photo: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use
Оладьи с морковью и орехами

Ingredientes

Para 4 porções:

  • 120 g de cenoura
  • 240 ml de leite
  • 2 colheres (sopa) de manteiga
  • 1 ovo
  • 2 colheres (sopa) de açúcar mascavo
  • 140 g de farinha de trigo
  • 1 colher (chá) de fermento em pó
  • 0,5 colher (chá) de canela em pó
  • 0,25 colher (chá) de gengibre em pó
  • 1 pitada de cravo-da-índia em pó
  • 1 pitada de pimenta-da-jamaica em pó
  • 1 pitada de noz-moscada ralada
  • 1 pitada de sal

Preparo

O tempo estimado de execução é de 25 minutos. Comece derretendo a manteiga e deixando-a esfriar até atingir a temperatura ambiente.

Descasque a cenoura e rale-a finamente. Caso o vegetal esteja excessivamente úmido, recomenda-se espremer levemente a massa para remover o excesso de líquido, o que garante maior estabilidade na hora de virar as panquecas na frigideira.

Em uma tigela funda, bata o leite, a manteiga já fria, o ovo e o açúcar mascavo até obter uma mistura homogênea. À parte, peneire a farinha de trigo e misture-a ao fermento, à canela, ao gengibre, ao cravo, à pimenta-da-jamaica, à noz-moscada e ao sal.

Incorpore os ingredientes secos e a cenoura ralada à mistura líquida. O ponto ideal ocorre quando os componentes estão apenas unidos; evite bater a massa excessivamente para não comprometer a textura.

Aqueça uma frigideira antiaderente em fogo médio. Com uma colher, coloque porções da massa para formar pequenas panquecas. Frite por aproximadamente 2 minutos de cada lado, até que surface uma crosta dourada.

Sugestão de Serviço

Sirva as panquecas ainda quentes para preservar o contraste entre a exterior crocante e o interior macio. A acidez de um acompanhamento como creme azedo ou iogurte natural equilibra a intensidade das especiarias.

Para variações no perfil aromático, a adição de anis estrelado em pó traz notas de alcaçuz, enquanto o cardamomo confere um frescor cítrico à receita.

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Author`s name Olesya Kireeva
Correspondente do Pravda.Ru, atuando na edição em português do site.
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