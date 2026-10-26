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Berinjela marinada em ovo frita com requeijão tem textura de cogumelo

Receitas

Berinjelas têm a reputação de serem versáteis, mas raramente deixam de exigir um esforço considerável na cozinha. Há, porém, uma preparação em que o vegetal perde a sua textura fibrosa característica e se aproxima do sabor aveludado e do perfil aromático dos cogumelos. O resultado é um acompanhamento quente, que funciona tanto como entrada quanto como par para carnes ou para uma simples fatia de pão. O segredo não está na complexidade dos ingredientes, mas na técnica de marinar em ovo antes da fritura.

Хрустящие баклажаны в соусе
Photo: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use
Хрустящие баклажаны в соусе

A base da receita é composta por 2 berinjelas, com um peso total de 600 g, 2 cebolas médias, 2 a 3 dentes de alho, 2 ovos, 3 a 4 colheres de sopa de óleo vegetal, 3 colheres de sopa de requeijão (ou creme de leite azedo, conforme a tradição local), um pequeno molho de salsinha, sal, pimenta-do-reino preta e manjericão a gosto.

O gesto que transforma a textura

Comece cortando as berinjelas em cubos de tamanho médio. Em uma tigela separada, bata os ovos com um garfo até obter uma mistura homogénea. Transfira os pedaços de berinjela para a tigela com os ovos e misture bem, garantindo que cada cubo esteja uniformemente coberto pela camada de ovo. Deixe a mistura descansar por 20 minutos. Essa etapa é o ponto decisivo: o ovo cria uma barreira protetora que ajuda a berinjela a não absorver excessivo óleo durante a fritura e contribui para a formação da crosta dourada que confere o efeito "cogumelo" ao prato.

Esquente o óleo vegetal em uma frigideira. Adicione as berinjelas marinas e a cebola picada finamente. Cozinhe em fogo um pouco acima da média, por cerca de 20 minutos, mexendo periodicamente. O objetivo é que as berinjelas fiquem macias por dentro e desenvolvam uma casca dourada apetitosa por fora.

Finalização com cremosidade

Quando as berinjelas estiverem no ponto, incorpore o alho esmagado e a salsinha picada. Tempere com sal, pimenta-do-reino preta e manjericão a gosto, misturando para distribuir os sabores e as ervas uniformemente. Por fim, adicione o requeijão (ou creme de leite azedo) à frigideira, mexa até que tudo esteja bem combinado e cozinhe por mais 2 minutos. Retire do fogo e sirva imediatamente. A adição final do lático amaciou o conjunto, unindo a estrutura da berinjela ao aroma da salsinha e do manjericão, resultando em um prato que, pela sua textura e sabor, justifica a comparação com um guisado de cogumelos, sem exigir ingredientes difíceis de encontrar.

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Author`s name Anastasiya Zhukova
Correspondente do Pravda.Ru, atuando na edição em português do site.
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