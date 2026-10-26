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Adição gradual de caldo define textura de sopa de abóbora com queijo

Receitas

O caldo de abóbora com noz-moscada e toque de queijo azul apresenta-se como uma escolha clássica para o outono, unindo textura aveludada e aroma aromático a um sabor acentuado pelo picante do queijo. Embora a apresentação pareça de restaurante, o preparo doméstico leva apenas 50 minutos.

Крем-суп из тыквы с пряностями
Photo: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use
Крем-суп из тыквы с пряностями

O controle da consistência

A técnica central para alcançar a espessura ideal é a adição gradual do caldo quente à base de vegetais. Esse procedimento permite ajustar a densidade da sopa até atingir a "seda" característica dos caldos cremosos. Para essa base, recomenda-se o uso de abóbora de varietais muscat, como a abóbora butternut, cuja polpa possui textura firme e cor laranja intensa, garantindo não apenas sabor, mas também estética ao prato final.

A receita utiliza 500 g de abóbora, 200 g de filé de frango, 100 g de cebola, 50 g de queijo com mofo azul, 600 ml de água, 2 colheres de sopa de óleo vegetal, 0,3 colher de chá de noz-moscada moída e sal e pimenta-preta a gosto. A porção única contém aproximadamente 462 kcal.

Processo de preparo

O processo inicia-se com a preparação do caldo: o filé de frango é cozido em água por 20 minutos e deixado em infusão com a panela tampada por cerca de 15 minutos para maximizar a maciez. O líquido é obrigatoriamente coado para garantir transparência.

Em paralelo, prepara-se a base de vegetais: a abóbora em cubos e a cebola picada são salteadas em uma caçarola de fundo espesso até ficarem douradas. Após adicionar um pouco de água e a noz-moscada, os vegetais cozinham sob tampa por 15 minutos até amolecerem.

Na etapa final, a carne cozida e os vegetais são processados no liquidificador com 100 ml do caldo. Após obter uma pureza homogênea, o restante do caldo quente é vertido gradualmente, continuando o batimento até alcançar a consistência desejada.

Finalização e serviço

O caldo deve ser servido quente, finalizado com lascas de queijo azul em cada tigela. Para uma complexidade de sabor maior, uma colher de chá de vinagre balsâmico ou suco de romã pode ser adicionada antes de servir, realçando a doçura da abóbora. Para uma textura mais cremosa, parte do caldo pode ser substituída por leite desnatado (10%).

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Author`s name Ksenia Semenova
Correspondente do Pravda.Ru, atuando na edição em português do site
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