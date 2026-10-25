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Receitas

O tiramisu dispensa o forno e ovos crus. A estrutura do doce depende exclusivamente da proporção entre a absorção de líquido pelo biscotti e a estabilidade do creme à base de mascarpone. A textura final não é resultado de um cozimento, mas da integração física entre os ingredientes na geladeira.

Блинный торт "Тирамису"
Photo: Pravda.Ru by Андрей Докучаев, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Блинный торт "Тирамису"

Parâmetros de preparação

A base exige café fresco e forte, que deve esfriar completamente antes do uso. A aplicação de líquido quente compromete a integridade estrutural do biscotti, que amolece excessivamente antes de formar a camada sólida necessária. A mistura cremosa é construída com 400 g de creme de leite fresco (33% de gordura) batido com açúcar de confeiteiro até atingir um estado de volume estável. O mascarpone, 500 g, é incorporado em velocidade baixa até a homogeneização total da massa. A adição de essência de baunilha é opcional, enquanto o açúcar em pó regula a doçura.

Montagem e maturação

A montagem exige precisão cinética: cada bastão de biscotti é mergulhado no café frio e transferido imediatamente para a forma. O movimento rápido evita que o biscoito desintegre antes de estabelecer a camada. As camadas de creme alternam com as de biscoito, encerrando sempre com a camada de creme. O pó de cacau é aplicado superficialmente através de uma peneira.

O descanso na geladeira, idealmente por uma noite inteira, é a etapa decisiva. O tempo permite que o biscotti absorva o líquido até a consistência desejada e que as camadas de creme se liguem. Sem essa maturação, a fatia colapsa sob o peso da faca. O nome "tiramisu”, que significa "levante-me”, refere-se à combinação do café intenso com a densidade calórica do doce, um efeito que a estrutura final precisa sustentar.

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Author`s name Evgenia Rumyantseva
Correspondente do Pravda.Ru, atuando na edição em português do site.
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