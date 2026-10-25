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Guasado egípcio de frango, abóbora e grão-de-bico: preparo ativo de 1h15 e 243,95 kcal por porção

Receitas

Uma combinação de carne de frango, cubos de abóbora e grão-de-bico em um caldo de tomate com notas de coentro define este prato de origem egípcia. A receita serve seis pessoas e leva 1 hora e 15 minutos de preparo ativo, além de um período de 8 horas para o molho dos leguminosos. Cada porção fornece 243,95 kcal, com 24,61 g de proteínas, 7,56 g de gorduras e 19,86 g de carboidratos.

Курица с тыквой в духовке
Photo: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use
Курица с тыквой в духовке

Preparo dos ingredientes

Para a base, utilize 500 g de peito de frango sem osso, 300 g de abóbora, 240 g de tomates, 125 g de grão-de-bico seco, 100 g de cebola, 30 ml de azeite de oliva, 3 talos de coentro, 1 colher de chá de coentro em pó, além de sal e pimenta-do-reino moída a gosto.

O ponto de partida é o grão-de-bico. Se utilize a versão seca, lave os grãos, cubra-os com bastante água fria e deixe de molho por 8 horas. No dia seguinte, escorra a água, lave novamente e cozinhe em água limpa, mantendo o nível 2 cm acima dos grãos, em fogo baixo por 45 a 50 minutos, até ficarem macios. Escorra o excesso de água.

Cocção do guisado

Em uma panela funda, aqueça o azeite e salteie a cebola picada em cubos pequenos por cerca de 5 minutos, mexendo constantemente. Corte o frango em pedaços generosos, adicione à cebola e cozinhe em fogo médio-baixo por 10 minutos, mexendo de vez em quando.

Adicione 2 a 3 colheres de sopa de água morna, tampe a panela parcialmente e cozinhe por 5 minutos. Enquanto isso, corte a polpa da abóbora em cubos. Junte a abóbora à mistura de frango e cebola e continue o cozimento por mais 5 minutos.

Corte os tomates em cubos e adicione-os à panela junto com o grão-de-bico cozido. Tempere com sal, pimenta-do-reino moída e coentro em pó. Cozinhe tudo por 5 minutos. Finalize com o coentro fresco picado, misture, tampe e deixe aquecer em fogo baixo por mais 3 minutos.

Para reduzir o tempo de preparo, é possível substituir o grão-de-bico seco pela versão enlatada. Ao comprar, verifique se a lista de ingredientes contém apenas leguminosas, água e sal.

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Author`s name Olesya Kireeva
Correspondente do Pravda.Ru, atuando na edição em português do site.
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