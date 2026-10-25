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Ovo com frango cozido: preparo de 10 minutos com gema líquida

Receitas

Quatro ovos, 180 gramas de filé de frango já cozido, meio tomate e meia cebola. É essa a estrutura de um prato proteico que leva apenas dez minutos para ficar pronto, desde que a carne esteja previamente cozida. A ideia é simples: um ovo que encontra um apoio sólido na frigideira, sem precisar de emulsões ou técnicas complexas.

Бифштекс с яйцом
Photo: Pravda.Ru by Дмитрий Белов is licensed under Все права защищены
Бифштекс с яйцом

A receita serve duas pessoas e oferece cerca de 415 kcal por porção, com 42 g de proteína, 24 g de gordura e 5 g de carboidratos. O que torna este preparo atrativo não é a novidade dos ingredientes, mas a eficiência da combinação. O frango cozido corta o tempo de espera, enquanto o ovo, quebrado diretamente no calor residual dos vegetais, mantém a gema líquida e a clara firme.

Preparo

Comece picando finamente a meia cebola e o tomate. Corte o frango cozido em pedaços pequenos. Tenha à mão os quatro ovos, 25 g de óleo vegetal (ou manteiga, se preferir) e temperos à gosto.

Em uma frigideira antiaderente, aqueça o óleo. Junte a cebola e refogue por cerca de dois minutos, até que ela fique macia. Adicione o tomate e o frango. Tempere com sal e uma pitada de especiarias para frango. Misture e cozinhe por mais três minutos.

A ação decisiva acontece agora: use uma espátula para afastar a mistura de legumes e frango para as bordas, criando quatro espaços no centro. Quebre um ovo em cada espaço. Abaixe o fogo ao mínimo. O objetivo é que a clara solidifique, mas a gema continue líquida. Isso exige controle de temperatura, não tempo fixo.

Quando a clara estiver cozida, desligue o fogo. Salpique com ervas secas, se desejar. Divida a frigideira em duas partes com a espátula e sirva imediatamente.

Variações

Se não houver frango cozido disponível, use filé cru. Nesse caso, o tempo de preparo aumenta em cerca de dez minutos: refogue o frango com a cebola e o tomate até que a carne esteja totalmente cozida antes de adicionar os ovos.

O óleo pode ser substituído por manteiga, manteiga ghee ou óleo de coco. Um toque final de queijo ralado é uma opção válida para quem busca mais densidade, embora a fonte original não inclua esse ingrediente na lista base.

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Author`s name Olesya Kireeva
Correspondente do Pravda.Ru, atuando na edição em português do site.
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