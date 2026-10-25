Torta de maçã com massa densa de 200g de farinha e óleo vegetal

A massa densa, obtida pela combinação de 200 g de farinha de trigo, 100 ml de óleo vegetal e 2 ovos, define a estrutura fundamental desta torta de maçã. O ponto da mistura, que deve ser suficientemente espessa para sustentar os ingredientes sem desmoronar, é o parâmetro crítico que garante a leveza final descrita na receita. A proporção exata entre sólidos e líquidos cria a base resistente o bastante para receber as fatias de maçã sem afundar, mas flexível para desenvolver a textura aerada esperada durante o assamento.

Photo: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use Творожно-яблочный пирог

A ordem dos ingredientes e o sinal de ponto

A técnica começa com a homogeneização dos ovos, 125 g de açúcar, 8 g de açúcar de baunilha e 1/3 de colher de chá de sal. A adição do óleo segue a incorporação gradual da farinha e 1 colher de chá (com montanha) de fermento. A massa final não é batida para aerar excessivamente, mas misturada até atingir uma consistência uniforme e espessa. Este estado físico é o indicador de que a estrutura está pronta para receber a fruta. A forma quadrada de 20x20 cm serve como referência para essa proporção; se a vasilha for maior, a quantidade de todos os ingredientes deve ser aumentada proporcionalmente para manter a relação estrutural entre a massa e o recheio.

Ação do calor e a integridade da estrutura

As maçãs, em fatias grossas ou pedaços grandes, são pressionadas levemente para dentro da massa antes do cozimento. Essa ação mecânica cria uma ligação inicial entre a fruta e a base. A superfície é finalizada com cerca de 2 colheres de sopa de açúcar e canela a gosto, variáveis que dependem da acidez da fruta. O forno pré-aquecido a 180 graus e o tempo de 40 minutos são os parâmetros que convertem a massa crua em uma estrutura estável. O calor solidifica a rede de gluten e gelatiniza o amido, transformando a massa espessa em um biscoito firme que mantém as maçãs no lugar.

O resultado é um doce de 6 porções, com valor energético aproximado de 268 kcal por 100 g. A precisão na medida dos ingredientes secos e a verificação da espessura da massa são os elementos que distinguem uma torta estruturalmente consistente de uma mistura desorganizada, independentemente das variações opcionais de uvas-passas, nozes ou frutas vermelhas.