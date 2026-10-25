Salada de caranguejo: técnica de arroz e maionese na hora da servição

O salada de palitos de caranguejo com milho é uma presença constante nas mesas festivas desde a década de 1990. Sua popularidade reside na acessibilidade dos ingredientes e na praticidade do preparo. Caso o arroz e os ovos já estejam cozidos, a montagem leva menos de 15 minutos; no fluxo tradicional, a preparação completa demanda aproximadamente meia hora. Embora a receita admita variações com pepino fresco, queijo duro ou camarões cozidos, a versão clássica permanece como a mais requisitada.

Photo: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use Салат с рисом, кукурузой и огурцами

Para seis porções, a base do prato requer 200 g de palitos de caranguejo, 3 ovos de galinha, 50 g de arroz seco, 150 g de milho enlatado, 100 g de maionese, 20 g de cebolinha verde e ervas frescas (coentro ou salsa) a gosto. O cozimento do arroz utiliza 300 ml de água salgada.

O ponto decisivo para a textura final do salada reside no tratamento do arroz, que deve permanecer soltado. O grão deve ser lavado em água morna até que a água escorra completamente transparente. Em seguida, é cozido em fogo baixo nos 300 ml de água salgada até a al dente. Após o cozimento, o arroz é escoado, lavado em água fria e reservado até que esteja completamente frio e livre de umidade excessiva. Essa etapa evita que o salada fique aquoso.

Os ovos devem ser cozidos por 9 a 10 minutos após a fervura, resfriados rapidamente em água fria e cortados em cubos pequenos. O milho enlatado precisa ser escoado rigorosamente para eliminar o líquido da conserva, que prejudicaria a consistência. Os palitos de caranguejo, se congelados, devem ser descongelados e cortados em cubos de tamanho semelhante aos grãos de milho, seguindo o mesmo padrão dos ovos.

A cebolinha e as ervas frescas devem ser lavadas, secas cuidadosamente e picadas finamente. A montagem ocorre em uma tigela funda, onde se reúnem os palitos, o milho seco, o arroz frio, os ovos, a cebolinha e as ervas. O sal é ajustado a gosto e os ingredientes são misturados sem a adição da maionese. A emulsão de maionese deve ser incorporada apenas imediatamente antes da servição para preservar a integridade estrutural dos componentes secos. O salada pode ser servido em uma travessa coletiva ou individualmente, utilizando anéis de confeitagem para definição.

Cada 100 g do produto final fornece 145 kcal, 11 g de proteínas, 2 g de gorduras e 10 g de carboidratos.