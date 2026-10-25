Três sopas caseiras para o inverno: queijo com frango, abóbora com gengibre e soljanka de carne

Três sopas para a estação fria: uma combinação de ingredientes caseiros e técnica direta. A proposta é simples — caldar, cozinhar e servir com o que a fonte sugere, sem desvios.
O resultado é uma textura cremosa, mantida pela emulsão do queijo derretido no caldo. A fonte descreve o sabor como suave e o prato como saciante, apropriado para adultos e crianças.
Ingredientes:
• Filete de frango — 300 g
• Batata — 3 unidades
• Cenoura — 1 unidade
• Cebola — 1 unidade
• Queijo processado (ou manteigoso) — 200 g
• Creme de leite 20% — 100 ml (opcional)
• Manteiga — 20 g
• Sal, pimenta e ervas frescas — a gosto
• Torradas para servir
Preparo:
Corte o frango em cubos pequenos. Leve à panela, cubra com 1,5 litro de água e cozinhe até estar totalmente cozido. Mantenha o caldo na panela.
Corte a batata em cubos e adicione ao frango. Cozinhe em fogo médio por 10 minutos.
Refogue a cebola picada e a cenoura ralada na manteiga até ficarem macias. Transfira para a panela.
Adicione o queijo à panela. Mexa constantemente até que o queijo se dissolva completamente no caldo quente.
Inclua o creme de leite (se for usar), sal e pimenta. Leve a fervura e desligue o fogo imediatamente. Tampe e deixe descansar por 5 minutos. Sirva com torradas e ervas.
Aqui, a doçura natural da abóbora é contrastada pela picância do gengibre fresco. A fonte destaca o aroma e o potencial para o sistema imunológico no inverno.
Ingredientes:
• Abóbora — 700 g
• Cebola — 1 unidade
• Cenoura — 1 unidade
• Alho — 2 dentes
• Gengibre fresco — pedaço de cerca de 2 cm
• Creme de leite 20% — 150 ml
• Azeite — 2 colheres de sopa
• Sal, pimenta e uma pitada de noz-moscada
• Sementes de abóbora para servir
Preparo:
Lave e corte a abóbora, a cenoura e a cebola em pedaços grandes.
Em uma panela de fundo grosso, aqueça o azeite. Refogue a cebola e o alho picado até ficarem translúcidos.
Adicione a abóbora, a cenoura e o gengibre ralado finamente. Cubra com água, apenas o suficiente para cobrir levemente os vegetais.
Cozinhe por cerca de 20 minutos, até que tudo esteja bem macio. Tire do fogo e bata com um liquidificador de imersão até ficar homogêneo.
Volte ao fogo, acrescente o creme de leite e leve a ponto de fervura, sem ferver. Tempere com sal, pimenta e noz-moscada. Sirva salpicado com sementes de abóbora.
Um prato clássico de aquecimento, caracterizado pela acidez e pela variedade de carnes. A fonte o descreve como espesso e aromático.
Ingredientes:
• Carne (bovina, suína ou frango) — 500 g
• Fumados (salsicha, linguiça, bacon) — 200 g
• Pepinos em conserva — 3 unidades
• Cebola — 1 unidade
• Cenoura — 1 unidade
• Pasta de tomate — 2 colheres de sopa
• Azeitonas — um punhado
• Limão — ½ unidade
• Folha de louro, pimenta em grãos e sal
• Ervas frescas e creme de leite azedo (smeta) para servir
Preparo:
Cozinhe a carne em 2 litros de água até estar pronta. Retire a carne, corte em pedaços e coe o caldo, reservando-o.
Preparar o refogado: refogue a cebola e a cenoura picadas no azeite. Adicione a pasta de tomate e cozinhe por cerca de 1 minuto.
Corte os pepinos em conserva em cubos. Salteie-os em uma frigideira separada por 5 minutos (método po-svoini, ou cozinhar levemente no próprio suco).
Monte a sopa: retorne a carne cozida ao caldo. Adicione os fumados cortados, o refogado de vegetais e os pepinos. Acrescente as azeitonas, a folha de louro e a pimenta em grãos. Cozinhe em fogo baixo por 10 a 15 minutos.
Finalize: tempere com sal, adicione o suco de limão fresco. Desligue o fogo e deixe descansar sob tampa por 5 a 10 minutos. Sirva com creme de leite azedo e ervas frescas.
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