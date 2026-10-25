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Porco no forno: cerveja escura como veículo para extrair e intensificar sabores no longo cozimento

Receitas

A combinação de porco com cerveja no forno funciona como um processo de transformação química simples: a cerveja não serve apenas como líquido, mas como veículo que extrai e intensifica os sabores durante o longo cozimento. O resultado é um molho denso, onde a doçura natural da cebola cozida se equilibra com a leve amargor do lúpulo e as notas maltadas da bebida, criando uma profundidade que não se perde mesmo após horas no forno.

Рёбрышки, тушённые в пиве с чесноком и пряностями
Photo: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use
Рёбрышки, тушённые в пиве с чесноком и пряностями

Preparo dos escalopes de pescoço

Para quatro porções, comece salpica­ndo sal e pimenta em quatro bifes de pescoço de porco. Aqueça uma frigideira com óleo de oliva e sele a carne em fogo alto até dourar a superfície por ambos os lados; em seguida, transfira os pedaços para um prato.

Reduza o fogo e adicione a cebola cortada em meia-lua, refogando-a por quatro a cinco minutos até amaciar. Incorpore a pasta de tomate e cozinhe por mais um minuto. Despeje 350 ml de cerveja escura — variedade que contribui com tons de pão e caramelo e ajuda a amaciar as fibras da carne — e reduza o líquido pela metade, mexendo ocasionalmente.

Apartir disso, construa o molho final adicionando 1 colher (sopa) de açúcar mascavo, 2 colheres (chá) de páprica defumada, 1 colher (chá) de zimbro (sementes de zimbro), 0,5 colher (chá) de flocos de pimenta de Caiena e 250 ml de caldo de carne. Misture bem e acrescente as folhas de cinco ramos de tomilho.

Cozimento lento e finalização

Volte a colocar os bifes de porco dentro da mistura, cubra a assadeira com tampa e leve ao forno pré-aquecido a 150 °C. Deixe cozinhar por 1 hora e 30 minutos. Retire a tampa e continue o preparo por mais 10 minutos para o molho encorpar e a superfície ganhar leve crocância. Esse método exige mínima interferência após a preparação inicial, aproveitando o calor residual e a umidade do próprio molho. Sirva com batatas, trigo sarraceno ou legumes refogados.

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Author`s name Polina Petrova
Correspondente do Pravda.Ru, atuando na edição em português do site.
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