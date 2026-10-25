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Bolo de Sushi: formato retangular dispensa tatame e técnica de enrolamento

Receitas

A ideia de cozinhar japoneses em casa costuma esbarrar na complexidade da montagem de rolos e na necessidade de equipamentos específicos, como o tatame de bambu. A alternativa aqui apresentada dispensa a técnica de enrolamento ao adotar o formato de um bolo de sushi: uma estrutura retangular em camadas que combina salmão defumado (ou, na fonte, truta salgada), vegetais frescos e arroz, resultando em uma fatia que se revela visualmente precisa ao ser cortada.

Слоеный десерт с лососем и авокадо
Photo: Pravda.ru by Мария Круглова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Слоеный десерт с лососем и авокадо

Preparo do arroz

A base do prato depende da hidratação e da textura do grão. Utilize 100 g de arroz de grão curto, 110 ml de água e 18 g de temperado pronto para sushi. Lave o arroz em água fria até que a água da lavagem saia transparente. Depois, cubra com 110 ml de água limpa e deixe descansar por 5 a 7 minutos. Leve ao fogo até a fervura, tampe a panela hermeticamente e cozinhe em fogo mínimo por 15 minutos. Transfira o arroz pronto para um prato largo, acrescente o temperado e misture delicadamente. O arroz deve estar totalmente frio antes de ser utilizado na montagem.

Montagem e finalização

Para a construção das camadas, separe 300 g de truta salgada fatiada bem fina, dois folhas de nori, 1 pepino cortado em tiras finas e longas, 1 abacate Hass em fatias finas e 100 g de cream cheese. Forre completamente uma forma retangular com filme plástico para facilitar a retirada do bloco final. Comece colocando a camada de truta no fundo, seguida por uma folha de nori (ajuste o tamanho conforme necessário, se preciso). Sobre o alga, disponha as tiras de pepino e as fatias de abacate. Aplique uma camada fina e uniforme de cream cheese sobre os vegetais. Termine cobrindo com o arroz temperado, compactando-o levemente com uma espátula. Leve à geladeira para que as camadas assentem e o conjunto esfrie. Ao servir, vire a forma sobre um prato raso, retire o filme plástico — a truta ficará como camada superior, exibindo as cores das camadas laterais — e corte com uma faca afiada, molhada em água para evitar que os grãos grudem nas lâminas.

Esse método remete à tradição dos osizushi de Osaka, na qual o arroz e o peixe são pressionados em moldes de madeira para formar blocos retangulares. O bolo de sushi moderno é, em essência, uma adaptação doméstica desse princípio de compactação em camadas.

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Author`s name Anastasiya Zhukova
Correspondente do Pravda.Ru, atuando na edição em português do site.
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