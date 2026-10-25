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Salada morna de bacon: o encontro do calor residual da carne com a frescura das folhas

Receitas

Um prato que se sustenta pelo encontro do calor residual da carne com a frescura das folhas. O salada morna de bacon apresenta uma textura que muda conforme o alimento é consumido: a crocância do bacon, levemente resfriado ao toque, ainda carrega o calor que faz as folhas de alface amolecerem discretamente, enquanto o ovo cozido com gema molenga aporta a cremosidade que substitui um molho complexo. Essa configuração transforma ingredientes simples em uma refeição de energia prolongada, longe da monotonia dos cereais matinais.

Салат с беконом и яйцами
Photo: Pravda.ru by Мария Круглова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Салат с беконом и яйцами

Preparação e montagem

O ponto central do preparo está no ovo e na gordura do bacon. Os quatro ovos devem ser cozidos em água fervente por 7 a 8 minutos. Nesse tempo, a clara solidifica, mas a gema permanece úmida e macia. Imediatamente após a fervura, transfira os ovos para uma tigela com água e gelo; essa troca térmica súbita facilita a remoção da casca sem desfiar a clara. Enquanto isso, em uma frigideira seca, aqueça o fogo médio e doure as 150 g de bacon em tiras por 4 a 5 minutos, virando com uma pinça até que fique dourado e crocante. Retire o bacon para um papel absorvente e deixe a gordura acumulada na frigideira. Não descarte esse líquido, pois ele é essencial para a liga do molho.

Para o tempero, misture em um recipiente pequeno as 4 colheres de sopa de creme de leite (30% de gordura) com 1 colher de sopa de mostarda dijon. Acrescente uma colher de chá da gordura morna reservada do bacon e metade do volume do parmesão ralado (total de 40 g). Tempere com sal e pimenta-do-reino moída e mexa com um garfo até obter uma emulsão homogênea. Lave e seque cuidadosamente os 120 g de folhas de salada mista; a água residual é a principal inimiga da textura crocante desejada. Corte os 200 g de tomates cereja ao meio e divida os ovos limpos em quatro partes cada um.

Na hora de montar, coloque as folhas em uma tigela grande e emulsione-as com parte do molho. Sirva em pratos individuais. Distribua as fatias de ovo, os metades dos tomates e as tiras de bacon crocante por cima. Finalize polvilhando o restante do parmesão ralado. O prato deve ser servido imediatamente, aproveitando o calor residual do bacon antes que ele esfrie completamente e as folhas percam a firmeza inicial.

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Author`s name Ksenia Semenova
Correspondente do Pravda.Ru, atuando na edição em português do site
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